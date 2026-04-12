Fußball – Kreisliga A: Turp nimmt in der Nachspielzeit Maß

Der VfBOEZ gleicht gegen den TB Ruit in letzter Minute zum 3:3-Remis aus – ein Punkt, der vorerst keinem hilft.

Die Kreisliga A-Fußballer des TB Ruit und des VfB Oberesslingen/Zell lieferten sich über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch mit sehenswerten Treffern und teilen sich am Ende mit dem 3:3 (1:1)-Unentschieden die Punkte. Für VfBOEZ-Trainer Patrik Leovac war es „ein glückliches Ende“, während sein Ruiter Kollege Pascal Rückle mit dem Ergebnis haderte: „Es fühlt sich wie eine Niederlage an, aber vielleicht hilft uns dieser Punkt am Ende noch“. Der VfBOEZ steht nun mit 25 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsrang 14, der TBR verweilt mit 28 Punkten auf Rang zehn.

Für beide Teams ging es in diesem richtungsweisenden Spiel um nicht weniger als den Abstiegskampf, dennoch entwickelte sich von Beginn an eine offene Begegnung mit guten Aktionen im Spielaufbau. Aber beide Abwehrreihen standen zunächst sicher, weshalb sich kaum nennenswerte Tormöglichkeiten ergaben. Nach rund einer halben Stunde flankte Konstantinos Kostidis zu Antonio Blazevic, der sich im Strafraum durchsetzte und zur 1:0-Führung für den VfBOEZ traf (27.). Die Ruiter ließen sich davon nur kurz schocken und drängten auf den Ausgleich, doch zunächst behielten die Gäste die Oberhand. Kurz vor der Pause zog Ruits Dardan Vershevci ab, VfBOEZ-Torhüter Amanullah Lakanwal parierte, doch Hariz Dzaferi stand beim Abpraller goldrichtig und staubte zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:1 ab (43.).

Nach dem Seitenwechsel prallte Lakanwal mit einem Gegenspieler zusammen und musste lange behandelt werden, was eine mehrminütige Nachspielzeit mit sich brachte – die es am Ende noch in sich haben sollte. Doch zunächst drängte der VfBOEZ auf den nächsten Treffer: TBR-Torhüter Daniel Schmid ließ einen Versuch von Kostidis durch die Hände rutschen, doch seine Abwehrkollegen klärten gerade noch vor dem einschussbereiten Emre Gündüz (59.). Im direkten Gegenzug schockte Ruits Andreas Böhm mit seinem Treffer zum 2:1 den VfBOEZ (60.). Der VfBOEZ verlor zunehmend den Zugriff aufs Spiel und lief zu häufig Ball und Gegner hinterher. Nach einem Ballgewinn des VfBOEZ hatte Emanuil Frantzeskakis eine Idee und zog aus 20 Metern ins rechte obere Eck ab – unhaltbar, 2:2 (75.). Im direkten Gegenzug hatte auf Ruiter Seite Luis Steininger die gleiche Idee und drosch das Leder aus 25 Metern zum 3:2 in die linke obere Ecke (77.).

Bis zum Ende der regulären Spielzeit bemühte sich der VfBOEZ, doch die Ruiter bestimmten das Spiel und kamen zu weiteren Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Weit in der Nachspielzeit trat Okan Turp zu einem Freistoß an und zirkelte diesen perfekt über die Mauer. Schmid war zwar noch dran, konnte den Einschlag zum 3:3-Endstand jedoch nicht mehr verhindern (90.+8).

„Wir waren nicht so auf der Höhe, das hatte ich mir anders vorgestellt“, sagte Leovac. Und: „Wir erzielen mit der letzten Aktion noch den Ausgleich, aber insgesamt bin ich mit der Leistung nicht zufrieden.“ Ruits Trainer Rückle analysierte es so: „Wir waren in der zweiten Hälfte das bessere Team, haben aber zu viel liegen lassen. Das ist das Einzige, was ich uns ankreiden kann, ansonsten bin ich zufrieden mit der Leistung.“

TB Ruit: Schmidt; Hofmann, Kuhn, Dzaferi, Würschum, Schön, Steininger, Schimmele, Vershevci, Böhm, Jacob Lausterer.

VfB Oberesslingen/Zell: Lakanwal; Stege, Sarikaya, Gacaferi, Blazevic, Gündüz, Turp, Denis Leovac, Frantzeskakis, Bayraktar, Kostidis.

Zuschauer: 30.

Tore: 0:1 Blazevic (27.), 1:1 Dzaferi (43.), 2:1 Böhm (60.), 2:2 Frantzeskakis (75.), 3:2 Steininger (77.), 3:3 Turp (90.+8).

Beste Spieler: Böhm, Steininger, Dzaferi / Blazevic, Frantzeskakis, Turp.