Fußball – Kreisliga A: Turp nimmt in der Nachspielzeit Maß

Der VfBOEZ gleicht gegen den TB Ruit in letzter Minute zum 3:3-Remis aus – ein Punkt, der vorerst keinem hilft.
Die Kreisliga A-Fußballer des TB Ruit und des VfB Oberesslingen/Zell lieferten sich über weite Strecken einen offenen Schlagabtausch mit sehenswerten Treffern und teilen sich am Ende mit dem 3:3 (1:1)-Unentschieden die Punkte. Für VfBOEZ-Trainer Patrik Leovac war es „ein glückliches Ende“, während sein Ruiter Kollege Pascal Rückle mit dem Ergebnis haderte: „Es fühlt sich wie eine Niederlage an, aber vielleicht hilft uns dieser Punkt am Ende noch“. Der VfBOEZ steht nun mit 25 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsrang 14, der TBR verweilt mit 28 Punkten auf Rang zehn.