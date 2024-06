1 Auswechslung beim SSV Zuffenhausen: Erhan Atici beerbt Armend Mehmeti als Trainer. Foto: Günter Bergmann

Auch am letzten Spieltag gibt sich der Meister Croatia keine Blöße und beendet die Saison ohne Niederlage. Derweil finden sie in Stuttgart-West eine kreative Art, das Regenwasser vom Platz zu schaffen. In Untertürkheim werden die Aufstellungen gelost.











Link kopiert



Die Saison 2023/24 der Stuttgarter Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, steht seit diesem Sonntag in den Geschichtsbüchern. In diese hat sich der Meister Croatia dick und fett eingetragen – nur ein einziges Mal ließen sie in 28 Spielen Punkte liegen, nie aber die maximale Anzahl. Doch die Zukunft des Trainers ist ungewiss. Auch der Absteiger TSV Weilimdorf muss weiter auf die Suche nach einem Coach gehen, denn der aktuelle Amtsinhaber möchte nicht mehr. Der SSV Zuffenhausen ist in diesem Thema bereits einen Schritt weiter und gibt bekannt, wer der neue Übungsleiter ist. Es ist kein Unbekannter, sondern einer, der vor einem Jahr noch einen Titel abräumte. Zum letzten Mal in dieser Saison: alle Spielberichte samt Stimmern, wie gewohnt montags.