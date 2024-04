1 Ein Mühlhausener Akteur sah nach seinem Treffer fast postwendend die rote Karte. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Das Kellerduell zwischen dem Schlusslicht und dem Vorletzten bringt zwei Verlierer hervor, während ein drittes abstiegsbedrohtes Team nicht einmal antreten konnte. Uhlbach landet derweil einen echten Coup.











Der Frühling hat sich am Wochenende zum ersten Mal so richtig gezeigt, was die Fußballer der Stuttgarter Kreisliga A, Staffel 1, scheinbar zum Toreschießen animiert hat. In keiner der Partien des 21. Spieltags fielen weniger als vier Treffer. Allerdings fanden lediglich sechs von sieben Begegnungen statt. Der TSV Weilimdorf II und der ASV Botnang trafen nämlich nicht wie geplant aufeinander. Ersterer, der Gastgeber, musste das Duell am Spieltag kurzerhand absagen. „Am Donnerstag nach dem letzten Training hatten wir noch 13 Spieler. Bis Sonntagmorgen haben mir dann vier Spieler krankheitsbedingt abgesagt“, erklärt der Weilimdorfer Interimstrainer Danny Blodgett. „So wäre ein reguläres Spiel unmöglich gewesen. Für den ASV Botnang tut mir das leid.“