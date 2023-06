1 Grenzenloser Jubel: Der TSV Münster ballert sich zur Meisterschaft. Foto: /Holger Strehlow

Der TSV Münster sichert sich am letzten Spieltag der Saison den direkten Aufstieg – und wie. Außerdem wird der Abstiegskampf erst Stunden nach dem Schlusspfiff amtlich, ein Hattrick zum Abschied und ein Torhüter vergibt einen Strafstoß.









Mit dem 30. Spieltag endete die Saison 2022/23 in der Stuttgarter Kreisliga A, Staffel 1. Meisterschaft, Aufstiegsrelegation, Abstiegsrelegation und direkter Abstieg: all diese Entscheidungen fielen erst am letzten Wochenende der Runde. Ein letztes Mal in dieser Spielzeit alle Berichte samt Stimmen.