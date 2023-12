Fußball-Kreisliga A Stuttgart, Staffel 1: Abgänger wird durch VfB’ler ersetzt, und ein Coach hört auf

1 In unmittelbarer Nähe zur MHP-Arena, der Heimspielstätte des VfB Stuttgart, ist der PSV Stuttgart beheimatet. Foto: IMAGO/Sportfoto

Derweil steht hinter einer Trainerpersonalie noch ein Fragezeichen. An der Tabellenspitze herrscht das gewohnte Stühlerücken, die Botnanger und Zuffenhausener wüten gegen den Schiedsrichter, und beim PSV gehen drei Leistungsträger.











Wären in der vergangenen Woche nicht alle Spiele wegen des heftigen Schneefalls abgesagt worden, wäre das Kalenderjahr in der Stuttgarter Kreisliga A, Staffel 1, mit diesem 15. Spieltag abgeschlossen gewesen. So findet der 14. Spieltag planmäßig am kommenden Wochenende statt, wobei sich viele Vereine dagegen wehren. Wer 2023 (vermutlich) noch einmal spielt und wie die Partien der vergangenen beiden Tage liefen, lesen Sie in der montäglichen Berichterstattung.