Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Systemwechsel des Gegners führt zum Absturz

1 Trainer Fabio Criscuolo und die Sportfreunde Stuttgart wurden von den Umstellungen des TSV Jahn Büsnau zur zweiten Hälfte kalt erwischt. Foto: Günter Bergmann

Im wegen einer Bombenentschärfung vorgezogenen Kreisligaspiel nimmt der Tabellenführer TSV Jahn Büsnau erst in der zweiten Hälfte Fahrt auf. Zuvor geht der Außenseiter Sportfreunde Stuttgart zweimal in Führung, kann nach den Umstellungen der Gäste aber nicht mehr mithalten.











Am kommenden Sonntag ist der Sportpark Waldau von 8 Uhr an für mehrere Stunden Sperrzone. In dieser Zeit entschärfen Feuerwerker eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in einem Waldstück in Degerloch liegt. Aus diesem Grund fand ein Spiel des 20. Spieltages der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen bereits am Donnerstagabend statt. Kellerkind Sportfreunde Stuttgart empfing Spitzenreiter TSV Jahn Büsnau – und kam nach einer ausgeglichenen Halbzeit in Hälfte zwei unter die Räder. “Wir haben immerhin noch ein gutes Ergebnis herausgeholt“, sagt Dominik Lenhardt, Spielertrainer des Tabellenersten, über den 6:2-Sieg.