Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Spiel in Unterzahl gedreht: Ermis beschert Waldebene-Trainer schlaflose Nacht

Wie viel ein Platzverweis ausmachen kann, war am Tag der Deutschen Einheit in der Staffel 2 der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen zu sehen. Kurioserweise drehten die Mannschaften – GFV Ermis Metanastis Stuttgart und Spvgg Möhringen – in Unterzahl auf und gewannen ihre Partien. Der Torjäger der vergangenen Saison ist auch in dieser Saison nicht zu stoppen. Ihm auf den Fersen ist ein junger Knipser. Der Blick auf die Spiele vom Donnerstag.