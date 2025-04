Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Hoffelder Neun jubelt über spätes Eigentor, und der erste Absteiger steht fest

1 Der Hoffelder Tim Kanzler sah Gelb-Rot. Am Ende rettete seine Mannschaft aber trotz sogar doppelter Unterzahl einen Punkt. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Im Titelrennen rettet der Tabellenzweite trotz doppelter Unterzahl einen Punkt. Derweil steht beim Spitzenreiter Büsnau die Trainerfrage vor der Klärung und schöpft der TSV Heumaden im Abstiegskampf neue Hoffnung.











Vorne der TSV Jahn Büsnau, dahinter fünf Mannschaften, zwischen denen lediglich sechs Punkte Abstand sind – sieben Spieltage vor dem Rundenende beleibt das Aufstiegsrennen in der Staffel 2 der Kreisliga A spannend. Mit dem emotional turbulentesten Auftritt wartete am Sonntag der Zweite SV Hoffeld auf, der trotz zwei Platzverweisen per Last-Minute-Tor noch ein Unentschieden rettete. Ein Blick auf alle Begegnungen.