Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Feiernde Büsnauer, Fünf-Tore-Mann und Flutlicht-Panne im Verfolgerduell

1 Der TSV Jahn Büsnau hat ersatzgeschwächten Plieningern ordentlich eingeschenkt. Im Bild rechts: der Führungstorschütze Philipp Neils. Foto: Günter Bergmann

Der TSV Jahn Büsnau steht zur Saisonhalbzeit an der Spitze. Ein Aufsteiger überrascht als Zweiter die ganze Liga. Und die Torfabrik der Staffel kommt groß auf Touren, nachdem zunächst die Lichter ausgegangen sind.











Die letzten Spiele in diesem Kalenderjahr sind gespielt und haben die Tabelle der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen enger zusammenrücken lassen. Von Platz zwei bis acht sind es nur sechs Punkte. Herbstmeister ist wie inzwischen erwartet der TSV Jahn Büsnau. Auf dem Relegationsplatz steht ein überraschender Aufsteiger. Weiter geht es erst in drei Monaten, am 9. März. Der Blick auf die Begegnungen des aktuellen 15. Spieltages.