Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Der Fast-Absteiger thront nun über der Liga

1 Panagiotis Karastergios (links), hier in der vergangenen Saison gegen den FSV Waldebene Stuttgart-Ost, traf gegen Heumaden zum 3:1-Endstand. Foto: Günter Bergmann

Nach dem 3:1-Sieg gegen den TSV Heumaden ist der GFV Ermis Metanastis Stuttgart Tabellenführer der Kreisliga A, Staffel 2. Den Platz hat sich der Verein schwer verdient – findet auch der Coach der Heumadener.











Die Comeback-Geschichte von Ermis startete vor knapp einem Jahr im Tabellenkeller der vergangenen Spielzeit. Nach einer regelrecht furiosen zweiten Saisonhälfte (3. Platz in der Rückrundentabelle) wurde der vorläufige Höhepunkt am Mittwoch erreicht. Mit einem souveränen 3:1-Erfolg im Nachholspiel gegen den TSV Heumaden zog man am SV Sillenbuch und TSV Jahn Büsnau vorbei und sicherte sich den langersehnten Platz an der Sonne.