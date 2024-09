Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Beim KV Pieningen und TSV Jahn Büsnau brechen die Jubeldämme

1 Der neue Büsnauer Torhüter Simon Hochschein wehrte unter anderem einen Elfmeter ab – das Signal zur finalen Aufholjagd seiner Mannschaft. Foto: Günter Bergmann

Nach dem dritten Spieltag sind nur noch die Plieninger verlustpunktfrei – dies dank eines Last-Minute-Tors. Unterdessen sieht sich Ermis vom Fußballgott bestraft, trifft ein Sillenbucher vierfach und muss bei der Degerlocher Germania der Trainer als Keeper ran.











Link kopiert



Aus fünf mach eins. Der alte und neue Tabellenführer KV Plieningen ist in der Kreisliga-A-Staffel 2 nach dem dritten Spieltag die letzte verbliebene Mannschaft mit makelloser Punkteausbeute. Den nötigen Sieg beim SV HNK Slaven Stuttgart tüteten die Plieninger erst spät ein und richteten hinterher ein Lob an den Gegner – für dessen Spielstärke. Und für dessen Rasenwart. Auf so manchem anderen Platz ging es holpriger zu.