Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2: Aufsteiger Hoffeld stürzt Büsnau von der Tabellenspitze

1 Tobias Spahr (links) und der SV Hoffeld übernehmen vorerst die Tabellenführung. Foto: Günter Bergmann

Der SV Hoffeld überrascht im Spitzenspiel mit einem 4:2. Damit spitzt sich der Aufstiegskampf weiter zu. Derweil beendet ein Möhringer seine Torflaute und fahren im Tabellenkeller gleich drei Teams wichtige Siege ein.











Vier Spieltage vor Schluss spitzt sich der Aufstiegskampf in der Staffel 2 der Kreisliga A zu. Der Aufsteiger SV Hoffeld hat den Tabellenführer Büsnau gestürzt, ist nun selbst neuer Erster und erhöht damit den Druck auf die eigentlichen Meisterschaftsfavoriten. In der unteren Tabellenhälfte kämpfen derweil noch fünf Teams um den Klassenverbleib: Sportfreunde Stuttgart, Spvgg Möhringen, FV Germania Degerloch, SV HNK Slaven Stuttgart und TSV Heumaden. Drei aus diesem Quintett werden sich direkt retten, einer wird in die Relegation gehen, einer nach dem TV 89 Zuffenhausen II und dem TSV Dagersheim II der dritte Absteiger sein. Der Blick auf die Begegnungen des 26. Spieltags.