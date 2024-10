Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1: Schockunfall und ein Spitzenreiter, der doch noch die Kurve kriegt

1 Erdem Akcan (links) und der Spitzenreiter Türkspor Stuttgart retteten sich gerade noch „ins Ziel“. Foto: Archiv Günter Bergmann

In einem wilden Spiel behält Türkspor doch noch die Oberhand, ein Torhüter fällt schmerzhaft auf die Schulter und ein Trainer tauscht das Unterhaltungsprogramm Fußball gegen Comedy. All das und noch einiges mehr gibt es vom es vom siegten Spieltag der Kreisliga A1 zu berichten.











Punktgleich auf den ersten drei Plätzen trennen Türkspor Stuttgart, den SSV Zuffenhausen und den ASV Botnang nur die unterschiedlichen Torverhältnisse voneinander. Erstere haben zwar noch eine Nachholpartie in der Hinterhand, der erhoffte Selbstläufer dürfte die Liga aber nicht werden. Am anderen Ende der Tabelle kassierte das Schlusslicht die sechste Saisonpleite in Folge, während die SG Stuttgart West ein Nachspielzeit-Déjà-vu erlebte.