Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1: Erster Trainerwechsel der Saison – und ein Stürmer auf den Spuren eines Chelsea-Stars

1 Der Ausflug zum TV Pflugfelden war kurz, seit dieser Woche steht Damian Nagler wieder beim PSV Stuttgart an der Seitenlinie. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Bereits am fünften Spieltag präsentiert der PSV Stuttgart in der Fußball-Kreisliga A1 einen neuen Trainer. Spitzenreiter Türkspor bleibt weiter makellos. Und in Zuffenhausen trumpft ein Stürmer unverhofft ganz groß auf.











Die Saison in der Fußball-Kreisliga A1 ist erst fünf Spieltage alt, doch der erste Trainerwechsel ist bereits vollzogen. Nikolai Pozorski ist am Dienstag von seinem Amt als Chefcoach des bis dahin punktlosen Tabellenletzten PSV Stuttgart zurückgetreten. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter – der mit dem PSV direkt den ersten Saisonsieg feierte. Am andere Ende der Tabelle ist Spitzenreiter Türkspor Stuttgart weiter nicht zu stoppen, während ein Stürmer des SSV Zuffenhausen nahtlos an das Rekordspiel eines Chelsea-Torjägers anknüpfte.