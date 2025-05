Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1: Doppelpacker Capar führt Türkspor zum Sieg

1 Türkspors Ugur Capar (links) erzielte seine Saisontore 19 und 20. Foto: Günter Bergmann

Nach einer torlosen ersten Hälfte im Nachholspiel gegen den TSV Uhlbach sorgen die Wahl-Cannstatter in Durchgang zwei für klare Verhältnisse. Der 3:0-Sieg erinnert in gewisser Weise an das Hinspiel.











Link kopiert



Vor dem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, dürfte dem ein oder anderen Beteiligten das furiose Hinspiel in den Sinn gekommen sein. Damals feierte Türkspor einen 4:3-Sieg beim TSV Uhlbach, nachdem die Roten noch mit einem 0:1-Rückstand in die Kabinen gegangen waren. Auch dieses Mal genehmigten sich die Wahl-Cannstatter einen torlosen Auftritt in Hälfte eins, brachten ihre spielerische Klasse erst nach der Pause auf die Anzeigetafel. Am Ende stand im Heimspiel am Donnerstagabend ein klarer 3:0-Sieg zu Buche.