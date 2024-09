Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1: Der kuriose Nachmittag des Uhlbacher Trainers Tim Wagner

1 Für den Uhlbacher Trainer Tim Wagner (rechts) kam am Sonntag einiges anders als gedacht. Foto: Archiv/Holger Strehlow

Nach seiner notgedrungenen Einwechslung ist der Coach an mehreren Schlüsselszenen beteiligt. Derweil rehabilitiert sich der ASV Botnang nach seiner hohen Niederlage vom Spieltag zuvor und spitzt sich die Krise des PSV Stuttgart zu.











Link kopiert



Die bisher größte Überraschung dieser Saison steht am Tabellenende: Eigentlich sollte der PSV Stuttgart erneut zu den Topteams in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A gehören. Doch nach vier Spieltagen haben die Cannstatter noch keinen Punkt geholt. Der Tiefpunkt: eine 0:6-Heimklatsche an diesem Sonntag gegen den Aufsteiger SV Prag Stuttgart. Derweil hat der ASV Botnang mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Beograd Stuttgart seine Titelambitionen untermauert. Im Klassement schließt der Vizemeister damit zum diesmal spielfreien Spitzenreiter Türkspor auf. Ein Blick auf alle Begegnungen.