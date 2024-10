Fußball-Kreisliga A Stuttgart-Böblingen, Staffel 1: Außergewöhnlich – Spielertrainer muss „Selbstkritik“ einstecken

1 Spannende Spiele gab es auch wieder in der Kreisliga A. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Während sich der SV Sillenbuch II für einen beherzten Kampf nicht belohnt, wird die SG Stuttgart-West ihrem neuen Ruf gerecht. Derweil gehen mehrere Sieglos-Serien weiter und einem Cannstatter-Wasen-Sicherheitsmann gelingt ein Wiedereinstand nach Maß.











Nachdem das abgesagte Nachholspiel gegen den MTV Stuttgart II mit 3:0 für Türkspor gewertet wurde, zieht der Spitzenreiter nach Spielanzahl mit der Liga gleich und dem TV Zazenhausen ordentlich eins über. Dahinter rücken die Mannschaften in der Tabelle zusammen, während am anderen Ende ebenjener die Dreipunktespiele in Serie abhanden kommen. Der Blick auf die Begegnungen des achten Spieltags.