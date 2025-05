1 Der DFB-Pokal beziehungsweise der Besuch des Endspiels hat Vorrang. Deshalb wurden auch in der Kreisliga A Spiele verlegt. Foto: IMAGO/Picture Point LE

Durch den 6:0-Erfolg über das Schlusslicht SV Sillenbuch II steht der TV Zazenhausen seit langem wieder auf dem Relegationsplatz.











Link kopiert



Der kommende 27. Spieltag ist auch in der Kreisliga A, Staffel 1 Stuttgart/Böblingen gesplittet. Da viele Spieler der hiesigen Vereine am Wochenende den VfB in Berlin beim Pokalfinale unterstützen, wurden viele Begegnungen verlegt. Auch die des TV Zazenhausen gegen den SV Sillenbuch II. Diese fand bereits am Dienstagabend statt. Endstand: 6:0 für Zazenhausen.