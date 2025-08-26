Saisonvorschau, Teil vier: Sportvg Feuerbach, TV 89 Zuffenhausen und TV Zazenhausen, die eines gemeinsam haben. Alle gehen mit einem jeweils neuen Coach in die Saison.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am 31. August rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem dritten Teil: Sporvtg Feuerbach, TV89 Zuffenhausen, TV Zazenhausen.