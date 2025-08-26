Saisonvorschau, Teil vier: Sportvg Feuerbach, TV 89 Zuffenhausen und TV Zazenhausen, die eines gemeinsam haben. Alle gehen mit einem jeweils neuen Coach in die Saison.

Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am 31. August rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem dritten Teil: Sporvtg Feuerbach, TV89 Zuffenhausen, TV Zazenhausen.

Sportvg Feuerbach Trainer sind gemeinhin über Niederlagen alles andere als erfreut. Nicht so Sven Damnig, der neue Coach der Sportvg Feuerbach. Dieser jubelte innerlich über die 2:6-Pleite der Seinen gegen den Kreisliga-A-Vertreter SV Hertmannsweiler. Grund: „Ein Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Damnig, „das hat die Jungs vor dem Abheben bewahrt und wieder an die Grundtugenden erinnert“. Ansonsten hat der Neue von der „Talkrabben“-Truppe einen „sehr guten Eindruck“. Also bläst man nach dem letztjährigen Abstieg nun zum sofortigen Wiederaufstieg? Immerhin geht die erste Mannschaft des Vereins seit Einführung des jetzigen Spielklassensystems vor 47 Jahren erstmals unterhalb der Bezirksliga auf Punktejagd – ein Tiefpunkt also. Damnig winkt diesbezüglich ab. Wenn es eintreffe, wehre man sich natürlich nicht dagegen, so der 45-Jährige. Aber seine Erfahrung von anderen Engagements spreche dagegen. Denn im SSV Zuffenhausen und FV Ingersheim trainierte er bereits „Absteigerteams“. Damnigs Erfahrung: „Du bist der Gejagte, und die Gegner sind heiß, dir zu beweisen, dass sie auch was können.“ Deshalb: Platz drei bis sechs ist das ausgegebene Ziel am Wilhelm-Braun-Sportpark. Und damit also kein Aufstiegsfahrplan? Doch! Nach Abstimmung mit der Abteilungsführung „ein bis vier Jahre“, sagt der Coach.

Was nicht bedeutet, dass der Feuerbacher Kader trotz diverser Abgänge nicht gut genug ist, im Gegenteil. Damnig drückt es wie folgt aus: „Die Jungs kommen nicht auf der Brotsupp’ dahergeschwommen, sie haben alle Qualität und die Berechtigung, bei uns zu spielen.“ Und sie seien auch alle „Feuerbach-like“. Bedeutet: 90 Prozent des Teams haben ihren fußballerischen Ursprung in der eigenen Jugend. In Kai Mährle, Enes Fetahi und Christian Ferrera sind drei Akteure aus dieser sowie zwei aus der zweiten Mannschaft (Danny Jarominiak und Florian Hasselwander) zum A-Team dazugestoßen. „Insgesamt haben wir sicherlich nicht den Kracher-Neuzugang schlechthin, aber dennoch eine starke Truppe“, sagt Damnig. Auch, weil der Coach in der Vorbereitung mit seinem kickenden Personal intensiv an der Struktur gearbeitet hat. In der Vorsaison waren zu viele Gegentore – insgesamt 84 in 34 Spielen – mit ausschlaggebend für den Absturz. Das Spiel gegen den Ball klappe nun, die Mannschaft verfüge über mehr Qualität, und auch das Umschaltspiel passe.

Wenn es zum Auftakt zum TB Untertürkheim geht, dann freut sich Damnig diesmal garantiert nicht über eine Niederlage. Vielmehr soll das aus der Vorsaison ramponierte, allmählich aber wieder verbesserte Selbstvertrauen der Akteure durch einen Auftaktdreier weiter gestärkt werden.

Zugänge: Florian Hasselwander, Danny Jarominiak (beide eigene zweite Mannschaft), Jose Martinez (SV Sillenbuch), Christian Ferrera, Enes Fetahi, Kai Mährle (alle eigene Junioren), Devlin Nganwa (TSV Weilimdorf).

Abgänge: Kristian Benakovic (Croatia Stuttgart), Rafael Busic (Spvgg Cannstatt), Ioannis Potsou, Andrii Shamenko (beide FSV Waldebene Stuttgart-Ost), Numan Sensoy (Tunaspor Echterdingen), Bane Stojkovic (OFK Beograd Stuttgart), Inal Tayfun, Holyfield Bokilio (bei beiden Ziel unbekannt).

Trainer: Sven Damnig für die Interimscoaches Kai Marquardt (weiterhin Spielleiter) und Jochen Weber. Zuvor Rocco Cesarano (bis April 2025/inzwischen FSV Waldebene Stuttgart-Ost).

Saisonziel: ein Platz unter den ersten Fünf (Platzierung in der vergangenen Saison: 15. Bezirksliga).

Meistertipp: Türkspor Stuttgart, SSV Zuffenhausen.

Auftaktspiel: auswärts beim TB Untertürkheim (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

Drei Jahre lang war er spielender Co-Trainer unter Yavuz Tepegöz. Nach dessen Abgang im Sommer in den U-Bereich der Stuttgarter Kickers hat er nun das komplette sportliche Sagen: gestatten, Umut Yürük. Die Aufgabe des 41-Jährigen, der nur noch in Notfällen in die Kickstiefel steigen möchte, lautet: den Umbruch hinbekommen und vor allem „den Zusammenhalt stärken, damit wieder eine Einheit auf dem Platz steht“, sagt Yürük. Ein Faktor, der aus seiner Sicht in den vergangenen Spielzeiten alles andere als vorhanden und somit leistungshemmend war. Jeder habe so vor sich hingewurschtelt, seinen eigenen Stiefel gemacht. Unter der Regie Yürüks ein No Go – was er seiner spielenden Belegschaft bereits klar zu verstehen gab. „Wer dabei nicht mitzieht, der kann gehen.“ Klingt hart, soll aber auch nur im Notfall greifen. Grundsätzlich versucht der bekannte Neue viel zu kommunizieren, positiv auf seine Spieler einzuwirken, sie stets zu motivieren – dies vor allem mit vielen Partnerübungen, bei denen man sich gegenseitig verbal ordentlich pushen könne.

Unter den acht Abgängen schmerzen vor allem jene des Mittelfeldspielers Marvin Weiss (Umzug nach Hamburg) und des besten Torschützen mit zuletzt Saisontreffern, Marco Sorgic (TSV Münster). „Die beiden hätte ich gerne behalten“, sagt Yürük. Was das Toreschießen anbelangt, habe er in seinem spielenden Co-Trainer Mehmet Kuzu (vom SSV Zuffenhausen), Sergio Mavinga, Alan Pfitzer sowie mit dem Eigenen-Zweite-Zugang Franco Flemming Akteure, die wissen, wo das Tor steht – und dies in den Testspielen auch unter Beweis gestellt haben. Getroffen habe man immer. Aber auch kassiert – zu viel. Die Defensive sei derzeit noch das Sorgenkind, da fehle es definitiv an der Stabilität.

Indes, auf der Suche nach noch zwei Verstärkungen sieht sich der neue Coach sehr weit. Enden dürfte jene mit zwei Überraschungen: Sahin Karaoglan würde mit seinen 40 Jahren zum Methusalem der Mannschaft – und Donato Micolani von den Junioren des FSV 08 Bietigheim-Bissingen könnte deren Benjamin werden. Ersterer hat zwar zehn Jahre lang nicht mehr gespielt, sei aber ein echter Straßenfußballer, „der uns noch weiterbringen kann“, so Yürük. Letzterer könnte noch A-Jugend spielen, verfüge aber „über viel Potenzial und ist eine Bereicherung für unser Mittelfeld“.

Bleibt noch die Frage nach der tabellarischen Ausrichtung? Gegen den Abstieg zu spielen sei für ihn kein Ziel, deshalb orientiere man sicher weiter vorne, so Yürük. Konkret: unter die Top sechs.

Zugänge: Abbas Ahmadi, Noah Akintokunbo, David Coman, Patrick D’Ambrosio, Mert Yilmaz (alle von den eigenen Junioren), Erdem Erarslan (KF Ilirida Stuttgart), Enes Güzelyavuz (Türkspor Stuttgart), Sahin Karaglan (pausierte), Mehmet Kuzu (SSV Zuffenhausen), Donato Micolani (Junioren FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Franco Flemming, Angelo Ngrantsanlis, Andre Teixeira (alle eigene zweite Mannschaft).

Abgänge: Khaled Genc (Türkspor Stuttgart), Ali Erne (pausiert), Kamber Dogan (TSV Steinhaldenfeld), Dani Mardini (Ziel unbekannt), Marko Markovic, Marko Sorgic (TSV Münster), Mateo Prajo (ASV Botnang), Antonio Tsiouralis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Marvin Weiss (Umzug nach Hamburg).

Trainer: Umut Yürük (bisher Co-Trainer) für Yavuz Tepegöz (Jugendbereich Stuttgarter Kickers).

Saisonziel: gesichertes Tabellenmittelfeld (Platzierung in der vergangenen Saison: 6.).

Meistertipp: Sportvg Feuerbach, TSV Münster.

Auftaktspiel: zuhause gegen Sportkultur Stuttgart (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

TV Zazenhausen

Der TV Zazenhausen hat ein turbulentes Jahr mit Happy End hinter sich. Das Team stand die meiste Zeit der Runde 2024/25 mit dem Rücken zur Wand. Nach wenigen Rückrundespieltagen trennte sich der Club von Trainer Armando Traini und es übernahm der Oldie Andreas „Kulle“ Kulow, der dann tatsächlich über die Relegation mit dem Team den Klassenverbleib schaffte. Die Mission als Retter war für Kulow erfüllt, in Stefan Schuon hat nun ein neuer Trainer das Sagen am Vogteiweg.

Bei einigen seiner Stationen – bei der Spvgg Cannstatt und zuletzt beim TSV Münster, bei dem er Mitte der Rückrunde hinwarf – galt Schuon als Aufbauer, Stabilisator mit Aussicht auf den Aufstieg, was auch in beiden Fällen mit dem Sprung in die Bezirksliga gelang. Und nun in Zazenhausen? Vorbereitungsmaßnahmen für die höchste Spielklasse Stuttgarts? „Keineswegs“, winkt Schuon ab. Vielmehr hat er auch deshalb übernommen, weil „ich völlig ohne Druck arbeiten kann, in Zazenhausen andere Dinge wichtig sind als der sportliche Erfolg“. Dies haben ihm die Verantwortlichen in einem ersten, vierstündigen Gespräch klar verdeutlicht. Nachdem die langjährigen Leistungsträger Dennis und Daniel Poschner, Denis Belschner und Nikola Sremac aufgehört haben, hätten bei den Verantwortlichen die Alarmglocken geläutet, hatten sie Angst um den Fortbestand der Mannschaft, sagt Schuon. Bedenken nicht nur aus sportlicher Sicht. Denn die sonntäglichen Heimspiele sind auch ein großer Treffpunkt von Groß und Klein. Feste werden dort gefeiert, unter anderem stünden aktuell die Planungen für die Halloween-Fete an, und die Kameradschaft im Verein und in der Mannschaft sei sehr wichtig. Aus dem Eingangsgespräch ging zudem hervor, dass die Mannschaft – egal ob Sieg oder Niederlage – stets lange auf der Anlage verweilt. In der ersten Stunde der Unterhaltung hätten ihm die Verantwortlichen ausschließlich von der Wichtigkeit des Geselligen und der Wohlfühlatmosphäre im Verein erzählt, so Schuon. Mit der Folge: „Das hat mich mitgenommen, an meine Zeit in Cannstatt erinnert und ich war sofort dabei.“

Fußballerisch heißt der einzige Druck des Neuen „Nichtabstieg“. Trotz der Verluste besagter Routiniers hat Schuon Qualität im Team ausgemacht, um auf jeden Fall in der Klasse zu bleiben. In Henrik Fettes und Johann Renner habe man zwei starke Schlussleute, unter anderem in den Brüdern Nico und Timo Friedlein, Kapitän Nico Mayer, Sören Frank, Jonas Lange und Zugang Maik Hepfer gute, gestandene Akteure auf dem Feld. Einziges Problem: „Ich schätze, dass sie nur in fünf Saisonspielen gemeinsam auf dem Feld stehen werden“, sagt Schuon. . Grund: „Andere Dinge als Fußball sind für viele im Team wichtiger.“ Ärgerlich? Nein, wurde Schuon dies doch im Kennenlerngespräch unverblümt und offen auch mitgeteilt. Mehr noch, dass es sein kann, dass nur sechs bis acht Akteure im Training sind. Gesagt, geschehen, weshalb auch Testspiele und das Trainingswochenende mangels Masse abgesagt wurden. Jedoch: Bereits 24 Stunden vor dem Training weiß Schuon um die Anzahl des Personals, kann seine Trainingsinhalte darauf abstimmen und sagt: „Wer da ist, zieht zu 100 Prozent mit.“

Neben dem Klassenverbleib versucht Schuon das Team natürlich weiter zu entwickeln, reifer zu machen. Auch in Hinblick auf die kommenden Jahre und die nächste Generation. „Die A- und B-Jugendlichen sind sozusagen in den Startlöchern“, sagt der Coach.

Zugänge: Maik Hepfer (TSV Jahn Büsnau), Maximilian Hartmann (TSV Münchingen), Sotirios Okropiridis (SSV Zuffenhausen), Yahya Wandawi (eigene Junioren).

Abgänge: Dennis Poschner, Daniel Poschner, Denis Belschner, Nikola Sremac (alle Karriereende), Can Camkerten (Türkspor Stuttgart), Tim Frieß, Marcel Münzinger (beide Sportvg Feuerbach).

Trainer: Stefan Schuon (bis Ende März 2025 beim TSV Münster) für Interimscoach Andreas Kullow (hat aufgehört), zuvor Armando Traini (bis April 2025).

Saisonziel: Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 12.).

Meistertipp: Sportvg Feuerbach.

Auftaktspiel: auswärts gegen TSV Weilimdorf II (Sonntag, 7. September, 15 Uhr)