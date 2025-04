Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen: Schlag gegen illegale Wetten: FSV Deufringen enttarnt einen Datenscout

Fußball-Landesliga, Staffel II Bei SV Böblingen gegen GSV Maichingen geht es nicht nur um goldene Ananas

Auf den ersten Blick wirkt der Klassenerhalt von SV Böblingen und GSV Maichingen vor ihrem Derby in der Fußball-Landesliga, Staffel II, ziemlich sicher. Allerdings muss man auch betrachten, was in den Klassen darüber passiert. Weil von dort Gefahr droht, sollten beide dreifach punkten.