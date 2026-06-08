Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Die SV Böblingen II hat ein neues Trainer-Gespann

Denis Buntic und sein Vater Igor verlassen den TSV Grafenau. Denis Buntic steigt zur kommenden Saison als Trainer bei der SV Böblingen II ein, sein Vater assistiert ihm weiterhin.

Dass Brüder eine Mannschaft gemeinsam als Trainer-Duo betreuen, erlebt man nicht nur in der Fußball-Kreisliga häufiger. Ein Vater-Sohn-Gespann ist dagegen eher selten. Bei Denis Buntic und seinem Papa Igor scheint die Zusammenarbeit allerdings gut zu funktionieren. In der Saison 2025/26 coachten die beiden als Chefcoach und Co-Trainer den TSV Grafenau. Nach der Sommerpause nehmen die Buntics nun eine neue Herausforderung an – und steigen als Trainerteam bei der SV Böblingen II ein.

„Ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit der SV Böblingen“, erklärt Denis Buntic. „Die Abteilungsleitung hat mich durch ihre Offenheit und Ehrlichkeit überzeugt.“ Da es sich bei der SV Böblingen um einen großen Verein handelt und die SVB II auch noch in der Kreisliga A, also einer höheren Liga spielt, sei das Traineramt hier eine große Chance.

Den Co-Trainer durfte Denis Buntic selbst bestimmen. Hier fiel die Wahl erneut auf seinen Vater Igor. „Wir sind zu 90 Prozent einer Meinung – und zu den anderen zehn Prozent führen wir gute Diskussionen“, erklärt er. „Wobei uns auch außerhalb des Platzes mal beim Abendessen Ideen kommen.“

Dass es sich bei der SV Böblingen II um ein Team handelt, in dem es in jüngster Zeit einen großen Umbruch gab, ist Denis Buntic bekannt. Die Herausforderungen, die damit einhergehen, schrecken ihn jedoch nicht ab. Im Gegenteil: „Das sind ähnliche Herausforderungen, mit denen ich auch in Grafenau zu tun hatte“, sagt er. „Ich muss eine Mannschaft formen, die zusammenhält, was viel Zeit in Anspruch nehmen wird.“ Allerdings stecke auch ein Plan dahinter, weshalb Buntic zuversichtlich ist, dass er das hinbekommt.

Von Vorteil ist sicher auch, dass Denis Buntic einen Großteil der zukünftigen Kreisliga-A-Gegner noch aus seiner eigenen Karriere als aktiver Spieler kennt. „Die höhere Liga macht mir deshalb keine Sorgen“, sagt er.

Seine eigene Fußballerkarriere musste der 26-Jährige nach mehreren Kreuzbandrissen verletzungsbedingt an den Nagel hängen. Im Oktober 2024 rutschte er als Interimstrainer in die Funktion des Coaches beim TSV Grafenau hinein. In der Saison 2025/26 fungierte er schließlich als Cheftrainer. Für Grafenau ist der Verlust der Buntics ein herber Schlag. „Der Verein ist natürlich enttäuscht“, weiß Denis Buntic. „Aber es gab dort auch schon sehr gute Gespräche mit potenziellen Nachfolgern.“ Deshalb sei er zuversichtlich, dass zur neuen Saison jemand nachrückt, der die Mannschaft so weiterführt, wie er und sein Vater sie aufgebaut haben.