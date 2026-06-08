Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Die SV Böblingen II hat ein neues Trainer-Gespann

Denis Buntic und sein Vater Igor verlassen den TSV Grafenau. Denis Buntic steigt zur kommenden Saison als Trainer bei der SV Böblingen II ein, sein Vater assistiert ihm weiterhin.
Dass Brüder eine Mannschaft gemeinsam als Trainer-Duo betreuen, erlebt man nicht nur in der Fußball-Kreisliga häufiger. Ein Vater-Sohn-Gespann ist dagegen eher selten. Bei Denis Buntic und seinem Papa Igor scheint die Zusammenarbeit allerdings gut zu funktionieren. In der Saison 2025/26 coachten die beiden als Chefcoach und Co-Trainer den TSV Grafenau. Nach der Sommerpause nehmen die Buntics nun eine neue Herausforderung an – und steigen als Trainerteam bei der SV Böblingen II ein.