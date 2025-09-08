Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Zwei überragende Torhüter und eine Kartenflut im ersten Spitzenspiel der Saison

Nach zwei Spieltagen sind nur noch zwei Teams verlustpunktfrei. Ein Heumadener trifft im Derby dreifach. Und bei den Sportfreunden geht der Einstand des nächsten neuen Trainers schief.
Im Topspiel zwei überragende Torhüter, ein Fast-Absteiger der vergangenen Saison auf Platz zwei und der letztjährige Vizemeister mit einem erweiterten Fehlstart – das sind die Schlagzeilen zum zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga-A-Staffel 2 im Bezirk Stuttgart/Böblingen. Verlustpunktfrei sind nur noch zwei Mannschaften: der neue Tabellenführer ABV Stuttgart und doe Spvgg Möhringen. Der Blick auf alle Begegnungen.