Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Zwei überragende Torhüter und eine Kartenflut im ersten Spitzenspiel der Saison

Nach zwei Spieltagen sind nur noch zwei Teams verlustpunktfrei. Ein Heumadener trifft im Derby dreifach. Und bei den Sportfreunden geht der Einstand des nächsten neuen Trainers schief.

Im Topspiel zwei überragende Torhüter, ein Fast-Absteiger der vergangenen Saison auf Platz zwei und der letztjährige Vizemeister mit einem erweiterten Fehlstart – das sind die Schlagzeilen zum zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga-A-Staffel 2 im Bezirk Stuttgart/Böblingen. Verlustpunktfrei sind nur noch zwei Mannschaften: der neue Tabellenführer ABV Stuttgart und doe Spvgg Möhringen. Der Blick auf alle Begegnungen.

KF Kosova Bernhausen – MK Makedonija Stuttgart 2:2 Das erste Spitzenspiel der noch frischen Saison ist unentschieden zu Ende gegangen – was vor allem an den beiden überragenden Torhütern lag, namentlich Plator Gashi und Darko Kalpachki. Dass der ehemalige Regionalliga-Torhüter Gashi der wahrscheinlich beste Keeper dieser Liga ist, ist hinlänglich bekannt. Makedonijas Kalpachki stand dem ehemaligen Balinger aber in nichts nach. Neben einem Elfmeter, den er glänzend parierte, fischte er unter anderem auch einen Distanzschuss aus dem Winkel. „Ich war wirklich sehr überrascht von seiner Leistung. Teilweise habe ich schon fast das Tor gefeiert, da hat er den Ball noch rausgeholt“, sagt der Bernhausener Trainer Shefki Gjuraj mit Blick auf den Gästekeeper. Den Kosova-Coach beeindruckte aber auch noch ein anderer Mannschaftsteil des Kontrahenten: „Sie hatten auch im Mittelfeld sehr starke Spieler.“

Freilich, näher am Sieg war dann Gjurajs Team, der gastgebende Aufsteiger. „Es war in der zweiten Hälfte nur noch ein Spiel auf unser Tor. Wir haben dem Schlusspfiff entgegengefiebert“, berichtet der Makedonija-Vereinschef Jan Dimitrovski. „Es war bei dem Unentschieden vielleicht ein Quäntchen Glück für uns dabei, aber insgesamt nicht unverdient.“ Zum Ende der Partie lief sein Team auf dem Zahnfleisch und kam häufig einen Schritt zu spät. Die Folge: eine Flut an gelben Karten und Platzverweise für Milijan Jeremic und Nikola Martic. Beide werden damit beim anstehenden Pokalspiel am Mittwochabend gegen den FK Sarajevo Stuttgart fehlen.

Fraglich für die Partie sind Danilo Mihajlovic, der 20 Minuten nach seiner Einwechslung verletzt vom Feld musste, und der Kapitän Ljupco Kolev, der bereits zur Halbzeitpause angeschlagen ausgewechselt wurde. Denis Stosik hat sich ebenfalls verletzt und schleppte sich mangels Wechselmöglichkeiten in der Schlussphase nur noch über das Feld. „Es wird schwer für uns. Aktuell sehe ich schwarz“, sagt Dimitrovski mit Blick auf die anstehenden Spiele.

Tore: 1:0 Ajet Shatrolli (12.), 1:1 Jeremic (29.), 2:1 Xhevdet Shatrolli (38.), 2:2 Ralevski (40.).

Besonderes: Gelb-Rot für Milijan Jeremic (Makedonija, 68.), Hysenaj (Kosova, 90.) und Martic (Makedonija, 90.+5); Kalpachki (Makedonija) pariert Foulelfmeter von Elvir Gashi (75.)

ABV Stuttgart – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 3:1

Von der Punkteteilung in Bernhausen profitiert der Bezirksliga-Absteiger ABV Stuttgart. Mit ihrem eigenen Sieg gegen den GFV Ermis Metanastis Stuttgart haben die Degerlocher die Tabellenspitze erklommen. Doch darauf will der Trainer Achim Häusler noch gar nicht achten. „Wir wollen erst nach dem fünften Spiel auf die Tabelle und die Ergebnisse blicken. Bis dahin wollen wir an unserem Spiel schrauben, uns gegenseitig besser kennenlernen und weiterentwickeln“, sagt der Coach. Dennoch ist er natürlich zufrieden mit den bisherigen zwei Siegen. Aktueller Matchwinner: Leon Pachonick. Der Kapitän erzielte nach einer starken Einzelleistung mit einem Schlenzer in den Winkel das 1:0. Und auch der dritte Treffer ging auf sein Konto. In der zweiten Hälfte musste Pachonick nach einem Fehler im Spielaufbau von Vladimiros Gkiagkiaev den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Valentin Loparco hatte ihm die Kugel aufgelegt.

„Das Gegentor kurz vor Schluss ist ein bisschen das Haar in der Suppe und ärgert die Mannschaft und mich als Trainer“, sagt Häusler. Ein Freistoß von Ermis-Keeper Antonios Tsiouralis segelte bis in den Strafraum des ABV, sprang einmal auf und landete dann im Netz. Ein wahrlich kurioser Treffer.

Und wie sehen die Griechen das Spiel? „Die Niederlage geht in Ordnung. Der Gegner war die ganze Zeit besser“, sagt der Trainer Jetmir Fetai. „Wir haben es an sich gut gemacht, sind aber nicht ins Spiel gekommen.“ Nach dem Umbruch und mit nur wenig Vorbereitungszeit sei die Mannschaft unter ihm als neuem Coach noch in der Findungsphase. Hinzu kommt, dass nach dem Saisonaus von Omiros Stoitsis (Patellasehnenverletzung) auch der Neuzugang Athanasios Tollis nach einem Außenbandriss für mehrere Wochen ausfällt.

Tore: 1:0 Pachonick (25.), 2:0 Gutzentat (51.), 3:0 Pachonick (72.), 3:1 Tsiouralis (90. +3).

Besonderes: –

FV Germania Degerloch – SpVgg Möhringen 0:1

Ungewohntes Bild für die Spvgg Möhringen: Der Beinahe-Absteiger der vergangenen Saison steht nach einem perfekten Start mit zwei Siegen aus zwei Spielen auf Rang zwei. „Das fühlt sich natürlich schon gut an“, sagt der Trainer Tobias Fuchs – wissend, dass es wohl nicht bis zum Ende der Runde so bleiben wird. „Die Saison ist noch jung, aber es sind wichtige Punkte für unser Ziel Klassenerhalt“, sagt der Coach. „Wir haben uns damit etwas Selbstvertrauen geholt.“

Am Sonntag stand auch Fortuna aufseiten der Gäste. Das Distanzschuss-Tor von Tobias Stolz blieb das einzige des Tages. Was nicht allein an der Abwehrarbeit der Möhringer lag. „Über 90 Minuten war der Sieg schon recht glücklich, und das Spiel hätte jederzeit kippen können“, berichtet Fuchs. Der Degerlocher Gegner vergab reihenweise Chancen. „Es war alles dabei: viel Pech, ein bisschen Trainingsrückstand und hier und da auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen gegen uns“, sagt der Gastgeber-Trainer Claudio Marques. „Wir hätten noch bis morgen weiterspielen können, und wir hätten nicht getroffen“, ist er überzeugt. Kommenden Sonntag soll das Visier gegen den FSV Waldebene Ost besser eingestellt sein.

Tore: 0:1 Stolz (25.)

Besonderes: –

KV Plieningen – SV Sillenbuch 2:2

Maurice Eipper strotzt aktuell nur so vor Selbstvertrauen. In der vergangenen Runde gelang dem Angreifer des KV Plieningen in 15 Spielen kein Treffer, nun steht er nach zwei Spielen schon bei drei. Gegen Sillenbuch sorgte er mit einem Doppelschlag für die frühe 2:0-Führung. Erst setzte er sich gegen Verteidiger und Torhüter durch, dann traf er wenig später mit einem satten Distanzschuss. „Er hat einen Lauf. Und man gönnt es ihm wirklich sehr. Er trainiert gut, ackert viel für die Mannschaft“, sagt der Trainer Nikolai Pozorski. Der Haken: Trotz der zwei Tore reichte es am Ende nicht für einen Plieninger Sieg. Zwei verlorene Punkte also? „Das weiß weiß ich selbst nicht so richtig. Wenn du 2:0 führst, dann musst du natürlich gewinnen. Aber Sillenbuch hatte mehr Spielanteile, deshalb geht das Ergebnis in Ordnung“, lautet die Antwort von Pozorski.

Beim Gegner ärgert sich der Co-Trainer Nico Hering: „Wir waren in der Anfangsphase überhaupt nicht da, überhaupt nicht wach.“ Er selbst leitete die Wende mit seinem Treffer ein. „Danach haben die Abläufe auch besser gepasst“, weiß Hering. In der Personalnot kamen wie er mehrere Spieler zum Einsatz, die sonst nicht in der Startaufstellung des Teams stehen. „Im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein, dass wir wieder zurückgekommen sind“, sagt Hering.

Tore: 1:0 Eipper (5.), 2:0 Eipper (12.), 2:1 Hering (27.), 2:2 Knorr (50., Foulelfmeter)

Besonderes: –

TSV Heumaden – TV Kemnat 6:2

Die Fußstapfen, die Michele Maimone füllen soll, sind groß, doch es scheint, als könne er die Nachfolge des bisherigen Heumadener Torjägers Ardi Kryeziu (nun Türkspor Nürtingen) antreten. Gegen Kemnat machte er ein starkes Spiel und erzielte drei Treffer. „Er ist ein Stürmer durch und durch. Er fühlt sich im Sturmzentrum richtig wohl“, sagt der Trainer Adnan Shakir Mannan. Zuvor hatte der 22-Jährige auf dem Flügel gespielt, nun ist er ins Zentrum gerückt – bisher mit durchschlagendem Erfolg.

Im emotionalen Mittelpunkt stand aber ein anderer Spieler: Philipp Lechner. Der 31-Jährige feierte nach eineinhalbjähriger Verletzungspause sein Comeback und erzielte per Elfmeter das zwischenzeitliche 5:1. „Er hat ihn sauber reingemacht. Es war für ihn und für uns ein schöner Moment“, freut sich Mannan mit dem Angreifer, der sich zwei Operationen am Meniskus unterziehen musste.

Während die Laune bei den Heumadenern nach dem halben Dutzend Tore im Lokalderby überhaupt bestens ist, herrscht beim Aufsteiger Kemnat Ernüchterung. „Der Saisonstart verlief absolut enttäuschend“, sagt der Trainer Markus Hummel nach zwei Niederlagen und 3:9 Toren. „Gegen Heumaden haben wir nicht gut verteidigt, zu früh die Gegentore bekommen und sind dann nicht mehr reingekommen.“ „Unser Problem liegt definitiv in der Defensive“, weiß Hummel. Ein Grund: aktuelle Verletzungssorgen. „Ich hoffe, dass es bis in zwei Wochen wieder besser ist“, sagt der Coach.

Tore: 1:0 Grünenwald (5.), 2:0 Maimone (15.), 3:0 Maimone (25.), 3:1 Mutlu (67.), 4:1 Maimone (70.), 5:1 Lechner (75., Foulelfmeter), 6:1 Grünenwald (78.), 6:2 Bayer (90.)

Besonderes: –

Spvgg Stetten – Sportfreunde Stuttgart 6:0

Während die meisten anderen Teams der Liga über ihre lange Ausfallliste klagen, hat Deniz Yalcin ein Luxusproblem. Der spielende Stettener Co-Trainer, der aktuell den im Urlaub weilenden Cheftrainer Erdinc Cakir vertritt, konnte es sich erlauben, die beiden letztjährigen Stammstürmer Tobias Burghardt und Robin Hock zunächst auf der Bank zu lassen. „Tobias Burghardt hatte sich im Endspurt der vergangenen Saison verletzt und ist jetzt erst wieder so langsam fit“, berichtet Yalcin. Zusammen in der 66. Minute eingewechselt, schlugen dann beide Joker zu – die endgültige Entscheidung in einer einseitigen Begegnung. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. „Wenn man als einzigen Kritikpunkt die Chancenverwertung hat und trotzdem so hoch gewinnt, dann hat man einiges richtig gemacht“, sagt Yalcin.

Bei den Sportfreunden dagegen ging das Debüt des neuen Trainers Georg Lois ordentlich daneben. Erst seit Montag vergangener Woche ist er beim Degerlocher Club im Amt. Zuvor war Lois mehrere Jahre für den TSV Birkach II in der Kreisliga B tätig. Er folgt auf den kurzzeitigen Spielertrainer Tim Eichler, der in der Vorbereitung von Alexander Malchow übernommen hatte. Der Ex-Kickers-Profi war wie berichtet nach nur fünf Trainingseinheiten aus beruflichen Gründen zurückgetreten.

Nun also Lois – zumindest zeitweise noch mit Eichler an seiner Seite, bis der sich in einigen Wochen aufs Spielen und seine anderen Aufgaben im Verein konzentrieren will. „Der Trainer muss die Mannschaft noch kennen lernen“, sagt Eichler. Die kurze Zeit bis zum Einstand habe es für ihn erschwert. Trotz der hohen Niederlage sah Eichler das Team nicht vollends chancenlos. „Die erste Hälfte war noch ausgeglichen. Das 0:3 war dann der Genickbruch für uns“, berichtet der Mittelfeldspieler.

Tore: 1:0 Gruber (33.), 2:0 Aycil (38.), 3:0 Gruber (64.), 4:0 Burghardt (70.), 5:0 Robin Hock (70.), 6:0 Lamnatos (80.)

Besonderes: –

FSV Waldebene Stuttgart-Ost – TSV Rohr 2:3

Viel Aufwand, wenig Ertrag – so lautet das ernüchternde Fazit bei den Fußballern des FSV Waldebene Ost nach den beiden ersten Spieltagen. Unter der wichtigsten Ertragsrubrik, bei den Punkten, steht eine Null. „Und fehlt in manchen Situationen der Fokus; das müssen wir besser machen“, sagt der Trainer Rocco Cesarano. Zweimal kamen seine Mannschaft am Sonntag nach Rückständen wieder zurück und stand am Ende doch mit leeren Händen da. „Moral super, Laufbereitschaft top, aber uns fehlt etwas das Spielglück“, berichtet der Coach. In der Nachspielzeit hatte Ben Waibel den Ausgleich auf dem Kopf, aber der Ball landete an der Latte. Das dritte Mal Aluminium in diesem Spiel. „Das 3:3 wäre gerecht gewesen“, sagt Cesarano. Revanchieren kann sich das Waldebene-Team bereits am Donnerstag, dann ist der Bezirksliga-Absteiger Rohr auch im Pokalwettbewerb der Gegner.

„Das ist dann eine andere Geschichte“, sagt der Rohrer Trainer Klaus Kämmerer. Er wird dann eine andere Elf auf den Rasen schicken. „Es ist eine bessere Trainingseinheit. Es gibt uns die Möglichkeit, den Spielern, die bislang wenig Spielpraxis hatten, Einsatzminuten zu geben“, sagt er. Der Fokus des Vereins liege nicht auf dem Gewinn des Pokals, sondern auf der Meisterschaftsrunde. „Wir wollen in der Liga unsere Punkte holen“, sagt Kämmerer. Die ersten drei sind es nun am Sonntag geworden. „Das Spiel hat eigentlich keinen Sieger verdient gehabt“, räumt Kämmerer ein. Beide Teams hätten ihre besseren und schwächeren Phasen gehabt und bis zum Schluss mit offenem Visier gespielt, „mit dem glücklicheren Ende für uns“, weiß der erfahrene Trainer. Miguel Accardis zweiter Treffer der Begegnung bedeutete den Auswärtserfolg.

Tore: 0:1 Accardi (6.), 1:1 Ruis (39., Eigentor), 1:2 Hauner (45. +8), 2:2 Waibl (71.), 2:3 Accardi (80.)

Besonders: –

SV Vahingen II – SV Hoffeld 4:2

Der SV Hoffeld hat einen Fehlstart hingelegt. Nach der überraschenden Vizemeisterschaft vom Juni mit gewachsenem Anspruch in die neue Saison gegangen, hat das Team ohne den im Urlaub weilenden Cheftrainer Grigorios Dimoulatos die ersten beiden Punktspiele verloren. „Es fühlt sich nicht schön an“, sagt der Co-Trainer Ismail Useini, der aktuell die Verantwortung trägt. „Unser Problem ist gerade, dass insgesamt 14 Spieler fehlen.“ Neben Urlauben und beruflichen Gründen kamen zuletzt vermehrt Verletzungen hinzu. Wie die von Kapitän Thorsten Waldmüller vergangene Woche, der sich ein Band im Sprunggelenk riss. „Wir müssen es schnell abhaken und nach vorne schauen. Ich hoffe, dass wir ab nächster Woche wieder nahezu komplett sind“, sagt Useini.

Demgegenüber hat der Aufsteiger Vaihingen das erste Erfolgserlebnis gefeiert, stapelt aber tief. „Es waren die ersten drei Punkte zu unserem 40-Punkte-Ziel“, sagt der Spielertrainer Oliver Heringhaus. Er ist überzeugt, dass in dieser Liga Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden – diesmal zugunsten seines Teams. Aktuell antworten die Vaihinger auf einen 0:1-Rückstand schnell mit einem Doppelschlag noch vor der Pause. „Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt“, weiß Heringhaus. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich der Gäste und die notgedrungen frühe Auswechslung des angeschlagenen Verteidigers Max Winkel ließen das Spiel nicht gegen die Gastgeber kippen. Im Gegenteil: Nilson Jemixe und Marcel Kousol legten noch zwei Treffer drauf.

Tore: 0:1 Hintermaier (38.), 1:1 Dreher-Adenuga (39.), 2:1 Janjis (45. +3), 2:2 Erne (49.), 3:2 Jemixe (59.), 4:2 Kousol (82.).

Besonderes: –