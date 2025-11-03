Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Zwei Traumtore im Waldebene-Derby und ein schwer verletzter Torhüter

Mit zwei Sonntagsschüssen besiegt der FSV Waldebene Ost seinen Sportplatz-Mieter. Die Spvgg Stetten macht es fast zweistellig. In Plieningen ragt trotz Niederlage ein Spieler heraus.
Ein Kosova-Trainer, der über seine Gegenspieler staunt. Ein Hoffelder Coach, der den Sieg gerne eintauschen würde. Und ein Makedonija-Fußballchef, der den alten Dämonen begegnet. Das sind nur drei Reaktionen auf die Begegnungen des zehnten Spieltages in der Staffel 2 der Kreisliga A. Der Blick auf alle acht Begegnungen.