Saisonvorschau, Teil zwei: Sportfreunde Stuttgart, KV Plieningen und Spvgg Stetten. Trainerrücktritt, ein Coach mit VfB-Vergangenheit und das Karriereende einer Vereinslegende.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am 31. August rollt der Ball in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen brachte der Transfersommer, wie verlief die Vorbereitung, und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem zweiten Teil: Sportfreunde Stuttgart, KV Plieningen und Spvgg Stetten.