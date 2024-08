Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, vor dem Start: Ein Hauen und Stechen um den Meisterwimpel

1 Torjäger Leon Renner und der FSV Waldebene Ost werden ganz hoch gehandelt. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Lage der Liga vor dem Start der Kreisliga A, Staffel 2 an diesem Sonntag: Wie ist die Stimmung vor dem Auftakt, wer sind die Topfavoriten auf den Titel und was sagt die Konkurrenz?











Link kopiert



Wenn im Sport – ganz gleich in welcher Sportart und in welcher Liga- eine Mannschaft als Meister den Sprung in die nächst höhere Liga schafft, dann gibt es bei der Konkurrenz meist einen bekannten Reflex: Der gescheiterte „Vize“ wird in der Regel direkt zum Kronprinzen und damit zum Aufstiegskandidaten für die Folgesaison erklärt. Das ist auch im Fall des FSV Waldebene Ost nicht anders: Die Schützlinge von Trainer Christopher Eisenhardt lagen in der kompletten Hinrunde der vergangenen Saison auf Augenhöhe mit dem späteren Meister TV Echterdingen II und scheinen nun ihrerseits selbst „dran“ zu sein.