Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Traumtor in der Nachspielzeit lässt Makedonijas Träume platzen

Daniel Ullrich trifft in der 94. Minute unhaltbar mit dem Außenrist und löst beim Aufsteiger SV Vaihingen II Ekstase aus. Stetten legt Einspruch gegen eine Karte ein.

Späte Tore und viele Emotionen prägten den jüngsten Spieltag in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen. Während der TSV Rohr trotz müder Beine einen knappen Sieg feiern konnte, sorgte der SV Vaihingen II mit einem Last-Minute-Treffer für Ekstase. Auch bei den anderen Partien des dritten Spieltages war viel geboten – von umstrittenen Elfmetern bis zu Platzverweisen.

MK Makedonija Stuttgart – SV Vaihingen II 1:2 Ekstase pur beim Aufsteiger. Mit dem 2:1-Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit rückt der SV Vahingen II auf den vierten Tabellenplatz vor. Nach dem 4:2 gegen Vizemeister Hoffeld vergangene Woche stürzte die Bezirksliga-Reserve mit Makedonija Stuttgart den nächsten Aufstiegsanwärter. Der goldene Moment gehörte Daniel Ullrich. Marcel Kousol legte für den Angreifer auf, der den Ball vom Rand des Sechzehnerraums mit dem Außenrist ins Tor schweißte. „Es war ein sehr schönes Tor, es sei ihm sehr gegönnt“, sagt der Spielertrainer Oliver Heringhaus. Ullrich kam zuletzt nur wenig zu Zug, weshalb sich Heringhaus sehr für den eigentlichen Kapitän freute. Eigentlich hatte sich der Coach bereits mit dem Unentschieden abgefunden und sei damit auch zufrieden gewesen. „Das sind dann die schönsten Siege“, sagt er freudig.

Und bei Makedonija? „Bei mir sind alle Träume erloschen“, sagt Jan Dimitrovski, der fest von einem Punkt ausgegangen ist. Innerlich sei alles bei ihm zusammengebrochen, berichtet der Fußball-Chef des Vereins. „Der Schuss war wirklich unhaltbar“, lobt Dimitrovski den „Sonntagsschuss“ des Gegners. „Es ist ein glücklicher Sieg, aber kein unverdienter“, sagt er und schickt zusätzlich Glückwünsche an die Vermieter des Makedonija-Platzes.

Tore: 0:1 Irion (31., Foulelfmeter), 1:1 David Mihajlovic (52.), 1:2 Ullrich (90. +4).

Besonderes: Gelb-Rot für Bajrami (Makedonija, 90. +4) und Nikola Iliev (Makedonija, 90. +8).

SV Sillenbuch – Spvgg Stetten 0:0

Diese Begegnung wird definitiv ein Nachspiel haben. „Wir werden gegen die rote Karte Einspruch einlegen“, kündigt der spielende Trainer Deniz Yalcin an. Was war passiert? Tim Fischer sah in der 52. Minute die rote Karte. Warum ist niemandem so klar. Die einen sprechen von Tätlichkeit, die anderen von grobem Foulspiel und wieder andere haben nur ein harmloses taktisches Foul gesehen. Für Aufklärung soll das Video des Spiels sorgen, das die Stettener dem Verband vorlegen wollen. „Was daraus passiert, ist eine andere Frage“, sagt Yalcin, der sein Team aufgrund der Situation benachteiligt sieht. „Es hatte dadurch einen krassen Einfluss aufs Spiel“, sagt der Mittelfeldspieler. In Unterzahl fanden die Gäste kaum ein Durchkommen in der Sillenbucher Hintermannschaft. In einem chancenarmen Spiel vergab Robin Hock die beste vom Elfmeterpunkt. „Normalerweise ist er unsere Lebensversicherung, diesmal war es ein bisschen unglücklich“, nimmt Yalcin den Torjäger in Schutz. Kommende Woche ist dann wieder Cheftrainer Erdinc Cakir an der Seitenlinie. „Endlich, dann kann ich mich wieder aufs Spielen konzentrieren“, freut sich der langjährige Kapitän des Teams.

Auf Sillenbucher Seite sah Trainer Zvonimir Topalusic die Ampelkarte. Dessen Co-Trainer sagt ehrlich: „Zweimal Meckern oder gelbe Karte fordern ist dann halt selber gelb-rot.“

Tore: –

Besonderes: Schulik (Sillenbuch) pariert Foulelfmeter von Robin Hock (41.); Gelb-Rot für Trainer Zvonimir Topalusic (65., Sillenbuch); Rote Karte für Fischer (Stetten, 52./grobes Foulspiel).

TSV Rohr – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 2:1

Die Verlängerung und das Elfmeterschießen vom intensiven Pokalduell (6:5 n. E.) gegen den Ligakonkurrenten FSV Waldebene Stuttgart-Ost steckten dem Bezirksliga-Absteiger noch in den Beinen. „Wir haben kein gutes Spiel gemacht“, bekennt der Trainer des TSV Rohr, Klaus Kämmerer. „Was am Ende aber zählt ist, dass wir das Spiel gewonnen haben“, schiebt er hinterher. Die Führung durch Chris Brucker nach einer dominanten Anfangsphase der Gastgeber war durchaus verdient. Doch danach verloren die Rohrer zunehmend an Spielkontrolle. Auch das 2:0 durch den eingewechselten Ismail Seker half da nicht wirklich. „Wir haben versäumt, das Spiel zu entscheiden“, berichtet Kämmerer. Zu oft habe das Team in den entscheidenden Momenten die falsche Entscheidung getroffen. Der Anschlusstreffer durch Athanasios Tollis machte das Spiel noch einmal spannend. „Wir haben es aber dann über die Zeit gebracht“, ist der Rohrer Coach froh.

Ein Gefühl, dass sein Gegenüber Jetmir Fetai natürlich nicht teilen kann. „Das Spiel hätte mindestens ein Unentschieden sein können, wenn nicht sogar müssen“, sagt er. Sein Team hätte etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen, sei dann nach kleineren Anpassungen in der Halbzeit aber voll im Geschehen gewesen. „Wir haben dann aber einfach das Tor nicht getroffen“, berichtet Fetai. Letztlich habe sich das erfahrenere Team durchgesetzt, lautet sein Fazit. Im kommenden Spiel muss der Ermis-Coach auf seinen Kapitän Ümit Tozman verzichten, der wegen wiederholtem und lautstarkem Meckern die Ampelkarte sah.

Tore: 1:0 Brucker (15.), 2:0 Seker (75.), 2:1 Tollis (83.).

Besonderes: Gelb-Rot für Tozman (Ermis, 88.).

SV Hoffeld – KV Plieningen 2:2

Kaum steht der Cheftrainer wieder am Spielfeldrand, holt der Vizemeister den ersten Punkt. Frisch aus dem Urlaub zurück coachte Grigorios Dimoulatos den SV Hoffeld zu einem Unentschieden gegen den KV Plieningen. „Die Präsenz der Mannschaft war eine andere. Das war jetzt der Startschuss, darauf können wir aufbauen“, sagt der Trainer. Gegen Plieningen waren die Hoffelder in den ersten Minuten die bessere Mannschaft und zwangen die Gäste mit hohem Pressing zu Fehlern. Bereits nach zehn Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Doch die Plieninger gaben nicht auf und erzwangen in der 26. Minute ein Eigentor. Der Ex-Plieninger Senan Licina parierte zunächst einen Strafstoß, den Nachschuss klärte dann Tim Kanzler unfreiwillig ins eigene Netz. Maurice Eipper erzielte dann nach einer starken Einzelleistung sein viertes Tor in dieser Saison. Kurz vor Schluss hatten die Plieninger den Sieg auf dem Fuß, der Schuss von Florent Dragusha flog jedoch über das Hoffelder Gehäuse. „Da können wir froh sein, dass wir nicht das 2:3 bekommen“, sagt Dimoulatos.

Das wäre jedoch wohl zu viel des Guten gewesen. „Wenn man die erste und die zweite Hälfte nimmt, dann geht das Unentschieden völlig in Ordnung“, sagt der Plieninger Coach Nikolai Pozorski. Lediglich der zweite Abschnitt seines Teams sei letztlich wirklich akzeptabel gewesen. „Die ersten zehn Minuten haben wir völlig verpennt. Da hat uns Hoffeld gut bestraft“, berichtet Pozorski. Generell lobte der Plieninger auch den Gegner. „Sie haben es gut gemacht. Wenn sie so spielen wie gegen uns, dann holen sie noch ihre Punkte“, ist er überzeugt.

Tore: 1:0 Höhn (6.), 2:0 Bohn (10.), 2:1 Kanzler (26., Eigentor), 2:2 Eipper (77.).

Besonderes: Licina (Hoffeld) pariert Foulelfmeter von Eipper (26.).

Sportfreunde Stuttgart – ABV Stuttgart 1:1

„Wir hätten es verdient gehabt, zu verlieren“, gibt Achim Häulser zu. Und dennoch entführt der Bezirksliga-Absteiger bei den nur einen Steinwurf vom eigenen Gelände beheimateten Sportfreunden Stuttgart einen Zähler, der in der Endabrechnung wichtig werden kann. Mit der letzten Aktion rettete der eingewechselte Felix Schmid einen schmeichelhaften Punkt für der ABV Stuttgart. „Wir sind nicht mit der Situation und dem Platz zurechtgekommen“, berichtet Häusler. Der sensationelle 16:0-Sieg im Bezirkspokal gegen SV Ozvatan Stuttgart wog die Degerlocher in falscher Sicherheit.

Diese nutzte Ebrahima Tamba in der 54. Minute zur Führung für die Hausherren aus. „Wir hätten auch gut 5:0 führen können“, sagt Georg Lois. Der Trainer der Sportfreunde Stuttgart war mit dem zweiten Spiel unter seiner Leitung vollauf zufrieden. „Es sieht schon wesentlich besser aus“, berichtet er. Zugegebenermaßen, schlimmer als bei seinem Einstand, als die Sportfreunde vor einer Woche in Stetten mit 0:6 untergingen, hätte es wohl auch nicht werden können. „Wir wollen Fußball spielen und nicht nur Kick and Rush. Aber man sieht auch, dass das besser wird“, sagt Lois, der auf der starken Leistung seiner Teams aufbauen will. „Ich bin richtig stolz auf meine Jungs“, freut er sich nach zwei Wochen im Amt über das erste Erfolgserlebnis.

Tore: 1:0 Tamba (54.), 1:1 Schmid (90. +4).

Besonderes: –

FSV Waldebene Stuttgart-Ost – FV Germania Degerloch 5:0

Claudio Marques wollte sich an die deutliche 0:5-Klatsche seines Teams am liebsten nicht mehr erinnern. „Es ist schon abgehakt“, wiegelt er ab. Dann schiebt er jedoch noch hinterher: „Wir haben verdient verloren. Es war einfach nichts drin.“ Zudem verteilten die Degerlocher ein Gastgeschnenk. Beim 4:0 rutschte Torhüter Kilian Schaaf der Ball nach einem Freistoß von Leon Renner durch die Hände. Da war das Spiel aber schon längst zugunsten der Gastgeber entschieden.

„Wir haben vieles richtig gemacht und waren mannschaftlich sehr entschlossen“, sagt Waldebene-Trainer Rocco Ceserano. Geholfen habe, dass das noch recht junge Team erstmals in dieser Saison in Führung ging. „Wichtig war vor allem zu sehen, dass Aufwand und Ertrag sich ausgleichen“, sagt der Coach. Bis auf das Freistoßtor fielen alle Tore nach schönen Kombinationen. Was Ceserano ebenfalls großen Respekt abringt, „dass die Jungs nach dem Genickschlag im Pokal so aufgetreten sind.“ Gegen Rohr hatte das Team lange mit 2:1 geführt und erst in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommen. Auch im Elfmeterschießen lagen sie nach einem gehaltenen Ball vorne, ehe die letzten beiden Schützen vergaben und der TSV Rohr das Elfmeterschießen für sich entschied.

Tore: 1:0 Schütz (32.), 2:0 Leon Renner (41.), 3:0 Schütz (65.), 4:0 Leon Renner (68.), 5:0 Barbato (76.)

Besonderes: –

Spvgg Möhringen – TSV Heumaden 2:2

Die gute Nachricht, die sich in den ersten drei Spielen beim TSV Heumaden herauskristallisiert hat: Die Offensive läuft trotz der schmerzhaften Abgänge von mehreren Leistungsträgern weiter wie geschmiert. Luis Grünenwald markierte seinen vierten Treffer im dritten Spiel. Die schlechte Nachricht: Es reichte dennoch nicht zum Sieg. Und das hatte überwiegend damit zu tun, dass die Heumadener zwei Elfmeter gegen sich bekommen haben. „Ich habe gemischte Gefühle. Letztlich ist es aber frustrierend für uns, wie es gelaufen ist“, sagt Mannan. Sein Team gab nach einer guten ersten Hälfte eine 2:0-Führung noch aus der Hand.

Der erste Strafstoß für die Gastgeber nach einem Handspiel ist selbst auf der Möhringer Seite umstritten, den zweiten hält der Trainer Tobias Fuchs für vertretbar. „Wir haben es dankbar angenommen, mit einer besseren zweiten Hälfte aber auch verdient“, sagt er. Sein Team bleibt weiter ungeschlagen auf Platz zwei. „Wir hatten einen leichteren Start, müssen uns aber vor niemandem verstecken“, sagt er. Kommende Woche kommt es zum ungleichen Spitzenduell mit dem KF Kosova Bernhausen. Der Aufsteiger, gespickt mit Top-Spielern, ist auf dem Papier klar favorisiert.

Tore: 0:1 Grünenwald (14.), 0:2 Turanli (38.), 1:2 Friedrich (45., Handelfmeter), 2:2 Friedrich (87., Foulelfmeter).

Besonderes: Rote Karte für Lechner (Heumaden, 82./grobes Foulspiel); Gelb-Rot für Trainer Adnan Shakir Mannan (Heumaden, 87.).

TV Kemnat – KF Kosova Bernhausen 1:4

Shefki Gjuraj hatte den Aufsteiger etwas unterschätzt. Der Trainer des KF Kosova Bernhausen hatte mehrere angeschlagene Stammspieler geschont – und wurde beinahe bestraft. „Sie hätten in der Anfangsphase auch 2:0 führen können, dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen“, sagt Gjuraj. Gut, dass der Tabellenführer mit Plator Gashi, den besten Keeper der Liga zwischen den Pfosten hat. Nach Umstellungen und später durch mehrere Wechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle im Duell der Aufsteiger. „Ich muss trotzdem sagen, dass ich überrascht bin, dass sie noch keinen Punkt haben“, attestiert Gjuraj dem TV Kemnat ein gutes Spiel. „Ich wünsche meinem Freund Markus Hummel, dass sie bald ein paar Punkte holen“, sagt der Coach über seinen Trainerkollegen, mit dem er einst in der Jugend zusammen gespielt hat.

Von dem Lob kann sich der Kemnater Trainer Hummel natürlich nichts kaufen – und Punkte bekommt er dadurch freilich auch nicht. „Es ist schade, weil wir ganz ordentlich mithalten. Es hätte auch anderes ausgehen können“, sagt der Coach. Doch noch sei das Problem seines Teams, dass es aus den vielen Chancen, die es sich erspielt, zu wenig Profit schlägt. Kommende Woche bietet sich im Aufsteigerduell mit dem SV Vaihingen II die Chance, endlich etwas Zählbares in dieser Saison einzufahren.

Tore: 0:1 Xhevdet Shatrolli (3.), 0:2 Ajet Shatrolli (15., Foulelfmeter), 0:3 Ajet Shatrolli (27.), 1:3 Dean Kovacevic (39.), 1:4 Ajet Shatrolli (71.).

Besonderes: –