Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Traumtor in der Nachspielzeit lässt Makedonijas Träume platzen

Daniel Ullrich trifft in der 94. Minute unhaltbar mit dem Außenrist und löst beim Aufsteiger SV Vaihingen II Ekstase aus. Stetten legt Einspruch gegen eine Karte ein.
Späte Tore und viele Emotionen prägten den jüngsten Spieltag in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen. Während der TSV Rohr trotz müder Beine einen knappen Sieg feiern konnte, sorgte der SV Vaihingen II mit einem Last-Minute-Treffer für Ekstase. Auch bei den anderen Partien des dritten Spieltages war viel geboten – von umstrittenen Elfmetern bis zu Platzverweisen.