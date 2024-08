Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Saisonvorschau: Sechs Schwerverletzte – und ein Aufsteiger mit einem Ex-Nationalspieler als Torjäger

1 Eineinhalb Wochen noch, dann geht es für die Stuttgarter Teams in der Kreisliga A wieder um Punkte. Foto: imago/MIS/Bernd Feil

Teil eins zur Staffel 2: TSV Heumaden, SV Hoffeld und TV 89 Zuffenhausen II. Was die Heumadener während der Saisonvorbereitung schockt, wie die Hoffelder ihren ausgestiegenen Ex-Profi ersetzen wollen und wer in Zuffenhausen die Tore schießen soll.











Inzwischen nur noch eineinhalb Wochen: Am 1. September beginnt in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A die neue Saison. Bis dahin blicken wir auf die Ausgangslage bei den 15 Mannschaften. Was ist auf dem Transfermarkt passiert, wie lief die Vorbereitung, und wer hat welche Ziele? Heute in unserem ersten Teil: TSV Heumaden, SV Hoffeld und TV 89 Zuffenhausen II.