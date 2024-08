Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Saisonvorschau: Nach zwei Krachertransfers: statt Tabellenkeller diesmal Titelkandidat?

1 Wird mit ihm alles anders? Der frühere Erstliga-Profi Kagan Söylemezgiller schlüpft nun für Ermis ins Trikot. Foto: Archiv Günter Bergmann

Teil drei zur Staffel 2: GFV Ermis Metanastis Stuttgart, Spvgg Stetten und FV Germania Degerloch. Wie der griechische Club zum Angriff bläst, welcher Spieler auf der Weidacher Höhe vor allem die Hoffnungen trägt und warum in Degerloch der Trainer für seine Spieler neue Saiten aufzieht.











Am nächsten Sonntag beginnt in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A die neue Saison. Bis dahin blicken wir auf die Ausgangslage bei den 15 Mannschaften. Was ist auf dem Transfermarkt passiert, wie lief die Vorbereitung, und wer hat welche Ziele? Heute in unserem dritten Teil: Spvgg Stetten, GFV Ermis Metanastis Stuttgart und FV Germania Degerloch.