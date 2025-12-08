Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Plieninger Außenseitersieg tröstet über VfB-Pleite hinweg

Der Tabellensiebte überrascht zum Hinrundenabschluss beim Aufstiegsanwärter. Derweil bejubeln die Sportfreunde ein Traumtor zum Sieg und setzt der SV Hoffeld seine Aufholjagd fort.
Selbst gar nicht gespielt – und trotzdem großer Gewinner des letzten Spieltags vor der Winterpause. Mit drei kampflosen Punkten geht der FSV Waldebene Stuttgart-Ost als Tabellenführer der Kreisliga-A-Staffel 2 ins nächste Jahr, während seine drei bislang schärfsten Verfolger am Sonntag allesamt verloren haben. Die größte Überraschung gelang dabei dem KV Plieningen. Der Blick auf alle Spiele vom Hinrundenabschluss.