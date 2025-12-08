Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Plieninger Außenseitersieg tröstet über VfB-Pleite hinweg

Der Tabellensiebte überrascht zum Hinrundenabschluss beim Aufstiegsanwärter. Derweil bejubeln die Sportfreunde ein Traumtor zum Sieg und setzt der SV Hoffeld seine Aufholjagd fort.

Selbst gar nicht gespielt – und trotzdem großer Gewinner des letzten Spieltags vor der Winterpause. Mit drei kampflosen Punkten geht der FSV Waldebene Stuttgart-Ost als Tabellenführer der Kreisliga-A-Staffel 2 ins nächste Jahr, während seine drei bislang schärfsten Verfolger am Sonntag allesamt verloren haben. Die größte Überraschung gelang dabei dem KV Plieningen. Der Blick auf alle Spiele vom Hinrundenabschluss.

ABV Stuttgart – KV Plieningen 1:2 Nichts konnte Nikolai Pozorskis Laune am Samstagnachmittag trüben. Selbst nicht die 0:5-Schlappe des VfB Stuttgart gegen die Bayern. „Mir ging es am Samstag so gut. Ein eigener Sieg kann so viel ausmachen“, sagt der Trainer des KV Plieningen über den Überraschungscoup seiner eigenen Mannschaft beim Bezirksliga-Absteiger. „Das war ein richtig guter Hinrundenabschluss“, sagt Pozorski, der nach dem Umbruch im Sommer im aktuellen siebten Rang eine gute Leistung sieht.

Obwohl erneut durch einige verletzungsbedingte Ausfälle geschwächt, kämpften sich die Gäste gegen den Aufstiegskandidaten in die Partie. „Die Mannschaftsleistung war wieder richtig gut“, lobt Pozorski. In Führung ging seine Elf durch Blaz Lucic. Vorlagengeber war Trevor Samuel Munala mit einem starken Dribbling. Nach dem Seitenwechsel legte Munala selbst nach und erhöhte auf 2:0, nachdem er von Djellon Dragusha in Szene gesetzt worden war.

Der ABV Stuttgart fand lange keine Lösung gegen die gut organisierte Plieninger Verteidigung. Erst in der 72. Minute gelang Benedict Schwier per indirektem Freistoß der Anschlusstreffer für den Tabellenzweiten. Jener geht nun mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Waldebene in die Winterpause.

Tore: 0:1 Lucic (24.), 0:2 Munala (49.), 1:2 Schwier (72.).

Besonderes: –

Sportfreunde Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 3:2

Ebenfalls einen Überraschungssieg landeten die Sportfreunde Stuttgart – die perfekte Vorleistung fürs anschließende Weihnachtstreffen. „Der Sieg hat uns gut getan. Danach konnten wir richtig gut feiern“, sagt der Spielertrainer Tim Eichler.

Dabei gerieten die ersatzgeschwächten Degerlocher in der zweiten Hälfte zunächst in Rückstand. Endi Ramadani traf für den bisherigen Tabellendritten Kosova. Aber: Linus Becker und der 18-jährige A-Jugendspieler Max Hermann drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. Und in der Schlussphase gelang ihnen in einem offenen Schlagabtausch der sehenswerte Siegtreffer. Ein Fernschuss von Todor Velikov von knapp hinter der Mittellinie schlug im Kasten ein. Für Eichler und sein Team war es der vierte Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Sprich: seit der Mittelfeldspieler erneut das Zepter übernommen hat. Die bislang einzige Niederlage unter ihm gab es vergangene Woche gegen den SV Vahingen II (0:5). Ob es für Eichler auch nach der Winterpause als Trainer weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. „Wir werden uns zusammensetzen, und dann entscheiden wir“, kündigt Eichler an.

Man habe den Gegner unterschätzt, gibt derweil der Kosova-Teammanager Shpetim Mushkolaj zu. Überhaupt habe seine Mannschaft schlecht gespielt. Dennoch ist Mushkolaj zufrieden mit der Hinrunde des Aufsteigers. „Wir sind besser als erwartet“, sagt er über den vierten Platz – „auch wenn wir locker mehr Punkte hätten holen können“.

Tore: 0:1 Ramadani (51.), 1:1 Becker (54.), 2:1 Hermann (68.), 2:2 Elezaj (69.), 3:2 Velikov (77.).

Besonderes: –

TSV Rohr – Spvgg Stetten 0:2

Versöhnliches Ende für die Spvgg Stetten. Mit dem Sieg beim TSV Rohr hat der Tabellenachte seinen Auswärtsfluch gebrochen. Zuvor hatten die Stettener auf fremdem Platz keines ihrer sieben Spiele dieser Saison gewonnen. „Wir sind erleichtert, dass uns endlich auswärts der Dreier gelungen ist“, sagt der Trainer Erdinc Cakir.

Etwas glücklich gingen die Seinen durch ein Eigentor von Linus Zuber in Führung. Der TSV Rohr drückte darauf auf den Ausgleich, der ihm aber nicht gelingen wollte. Nach einer schönen Einzelaktion traf Miguel Accardi nur die Latte – die beste Chance der Gastgeber an diesem Nachmittag. Kurz vor Schluss machten die Stettener dann mit einem Konter alles klar. In der Tabelle bleiben sie Achter. „Ein paar Plätze zu tief für das, wie wir Fußball spielen“, urteilt Cakir. In der jetzigen Pause wollen er und die anderen Abteilungsverantwortlichen sich Gedanken über mögliche Neuverpflichtungen machen. Sicher ist, dass Sebastian Kocksch wegen eines Auslandssemesters in der Rückrunde nicht zur Verfügung steht.

Für den TSV Rohr endet mit der Niederlage ein Lauf von zuletzt vier Siegen. „Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir die Serie verlängert hätten“, sagt der Trainer Klaus Kämmerer. Die zuletzt positiven Ergebnisse hatten den schwachen Saisonstart kaschiert. „Wir hatten zu Beginn einige Probleme, auch weil das Team nach dem Abstieg neu durchmischt wurde und wir viel Durchlauf mit Verletzungen und Urlauben hatten“, sagt Kämmerer. Dennoch sei die Mannschaft in ihrer Entwicklung auf einem guten Weg.

Tore: 0:1 Zuber (22., Eigentor), 0:2 Robin Hock (88.).

Besonderes: –

SV Hoffeld – FV Germania Degerloch 3:0

Das Jahr 2025 wird der SV Hoffeld so schnell nicht vergessen. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte sich der damalige Aufsteiger in einen Rausch und feierte am Ende die Vizemeisterschaft. In der ersten Runde der Relegation war dann gegen den späteren Bezirksliga-Aufsteiger SV Nufringen (2:6) jedoch bereits Endstation. Nun, in der aktuellen Runde, hatten die Kicker von der Hohen Eiche zwar einen schwachen Start, kamen dann aber ins Rollen und sind mittlerweile seit elf Spielen unbesiegt. Das 3:0 am Sonntag war ein guter Abschluss. „Wir hatten ein überragendes Jahr. Ich bin unheimlich stolz darauf, was wir geleistet haben“, sagt der Trainer Grigorios Dimoulatos. Zum Hinrundenende ist es sogar noch der Sprung auf Platz drei. Das mache ihn „happy“, sagt der Coach.

Gegen den FV Germania Degerloch, der ohne seine beiden Topspieler Emil Scheuermann und Tibor Hofmann antreten musste, gingen die Hoffelder früh in Führung. Mehdi Younis eroberte im gegnerischen Strafraum den Ball von Henrik Tolkmitt und bediente Hans Fakner, der zum 1:0 traf. Die weiteren Tore fielen in den Schlussminuten. Der als Angreifer eingewechselte Verteidiger Dani Mardini erhöhte nach Vorlage von Augustnol Bohn auf 2:0. Und Younis machte mit einem selbst herausgeholten Foulelfmeter schließlich den Deckel drauf.

Tore: 1:0 Fakner (11.), 2:0 Mardini (87.), 3:0 Mehdi Younis (90. +1, Foulelfmeter).

Besonderes: –

TV Kemnat – Spvgg Möhringen 3:3

Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer zum Abschluss einer enttäuschenden Hinrunde für den Aufsteiger TV Kemnat. Gegen die Spvgg Möhringen erkämpfte sich das Schlusslicht in Unterzahl einen Punkt. „Schade, dass es nicht mehr geworden ist“, sagt der Trainer Markus Hummel.

Praktisch aus dem Nichts gelang den Möhringern der Führungstreffer durch Philipp Nägele, ehe Ercan Cakir für die Gäste sogar auf 0:2 erhöhte. Und vollends schlecht sah es für die Kemnater nach 38 Minuten aus, als die Gemüter hoch kochten. Nach dem Anschlusstreffer von Aleksander Bozinovski wollte Joah Bräuning den Ball aus dem Tor holen und wurde dabei von zwei Möhringern angegangen. Die Folge: eine Rudelbildung – letztlich mit Rot für Bräuning. Jener soll einen Kopfstoß begangen haben. „Zum Glück haben wir eine Kamera und können es dem Sportgericht vorlegen“, sagt Hummel, der auf ein mildes Urteil hofft.

Die Überraschung: Mit einem Mann weniger drehte sein Team dann nach dem Seitenwechsel die Partie. „Vielleicht sollten wir das nächste Mal gleich nur zu zehnt beginnen“, scherzt Hummel. Man habe gesehen, „dass die Mannschaft definitiv mehr kann, als sie oft gezeigt hat“.

Den Möhringern rettete Louis Menz mit dem 3:3-Ausgleich immerhin noch einen Punkt. „Wir waren defensiv teilweise vogelwild und im eigenen Ballbesitz zu unklar“, sagt deren Trainer Tobias Fuchs. Mit drei Zählern wäre das Hinrundenfazit positiv ausgefallen, sagt der Coach. So habe er ein „gemischtes Gefühl“, könne aber mit dem aktuellen Platz zehn leben. Bereits sicher ist für die Rückrunde der Zugang von Keeper Marian Strunk. Der 26-Jährige kommt per Zweitspielrecht aus Osnabrück. Zudem habe man die mündliche Zusage von einem Verteidiger aus dem Raum Neu-Ulm. Auch „wollen wir weiter auf den eigenen Nachwuchs setzen und den ein oder anderen hochziehen“, kündigt Fuchs an.

Tore: 0:1 Nägele (23.), 0:2 Cakir (30.), 1:2 Bozinovski (38.), 2:2 Bozinovski (49.), 3:2 Bayer (56.), 3:3 Menz (62.).

Besonderes: Rote Karte für Joah Bräuning (Kemnat/ 39., Kopfstoß).

SV Sillenbuch – TSV Heumaden 4:3

Die Erleichterung beim SV Sillenbuch nach dem 4:3-Siegtreffer im Derby gegen den TSV Heumaden war groß. Zuvor hatten sich die Gastgeber gegen den gleichfalls abstiegsbedrohten Rivalen schwer getan und waren sogar schon 1:3 hinten gelegen. „Wir hätten es deutlich leichter haben können“, sagt der Co-Trainer Nico Hering.

Das Manko: Die Sillenbucher vergaben in der Anfangsphase reihenweise gute Chancen und führten nach 23 Minuten nach einem Treffer von Nikolaus Meyding nur mit 1:0. Dann schlug der Gegner mit drei Treffern innerhalb von zwölf Minuten zu. Die Sillenbucher wussten gar nicht, wie ihnen geschah. „Ich glaube, keiner wusste so recht, wie Heumaden plötzlich drei Tore gemacht hat“, sagt der spielende Co-Trainer Hering. Immerhin: Noch vor der Pause glichen die Seinen zum 3:3 aus, ehe Jacob Harder kurz vor Schluss zum Matchwinner avancierte.

Letzteres zur Ernüchterung der Gäste. „Ziemlich unglücklich für uns“, sagt deren Trainer Adnan Shakir Mannan. Sein Team habe den Gegner mit eigenen Fehlern wieder stark gemacht. „Die Hinrunde war für uns enttäuschend“, bilanziert Mannan. Mit zwölf Punkten stehen die Heumadener auf einem Abstiegsrang (14.). „Wir haben zwar hin und wieder guten Fußball gezeigt, die knappen Spiele aber nicht für uns entschieden. Daran müssen wir arbeiten“, sagt Mannan.

Tore: 1:0 Meyding (23.), 1:1 Floeter (24.), 1:2 Giordano (33.), 1:3 Maimone (35.), 2:3 Harder (40.), 3:3 Hering (45. +1), 4:3 Harder (88.).

Besonderes: –

MK Makedonija Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart-Ost 0:3/kampflos

Wegen Spielermangels trat der Tabellenvorletzte nicht gegen den Spitzenreiter an, teil der Makedonija-Vereinsvorsitzende Jan Dimitrovski mit. Die drei Punkte werden mit 3:0 Toren kampflos dem FSV Waldebene Stuttgart-Ost gutgeschrieben. Das Waldebene-Team überwintert damit als Tabellenführer.

SV Vaihingen II – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:2

Die Partie fand bereits am Donnerstagabend statt. Spielbericht siehe hier.

Der Start in die Rückrunde erfolgt in der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2, am Sonntag, 1. März.