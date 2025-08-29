Saisonvorschau, Teil fünf: ABV Stuttgart, Ermis Metanastis, Vaihingen II, Kosova Bernhausen. Der eine will direkt zurück in die Bezirksliga, der andere liebäugelt mit dem Durchmarsch.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am Sonntag rollt der Ball in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung, und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem fünften Teil: ABV Stuttgart, GFV Ermis Metanastis Stuttgart, SV Vaihingen II und KF Kosova Bernhausen.