Saisonvorschau, Teil fünf: ABV Stuttgart, Ermis Metanastis, Vaihingen II, Kosova Bernhausen. Der eine will direkt zurück in die Bezirksliga, der andere liebäugelt mit dem Durchmarsch.

Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am Sonntag rollt der Ball in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung, und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem fünften Teil: ABV Stuttgart, GFV Ermis Metanastis Stuttgart, SV Vaihingen II und KF Kosova Bernhausen.

ABV Stuttgart Wenn man dem insgesamt recht unglücklich zustande gekommenen Abstieg des ABV Stuttgart aus der Bezirksliga doch noch etwas Gutes abgewinnen will, dann das: In der Staffel 2 der Kreisliga A gibt es dank der Nachbarn FV Germania Degerloch und Sportfreunde Stuttgart nun mehrere Waldau-Derbys. „Auf diese Spiele freuen wir uns sehr, auch wenn wir natürlich vorerst gerne darauf verzichtet hätten“, sagt Aron Wipperfürth. Der 29-Jährige ist Mittelfeldmotor im Team vom Fernsehturm und seit wenigen Wochen auch Spielleiter sowie Teil der vierköpfigen neuen Abteilungsleitung. Nach dem Ausstieg des bisherigen Fußballchefs Günther Otto aus Altersgründen hat sich ein Quartett von Aktiven bereit erklärt, die organisatorischen Aufgaben zu übernehmen. Außer Wipperfürth gehören dessen Kickerkollegen Fabian Friese, Marcel Hummel und Maximilian Widmann dem Gremium an. Darüber hinaus ist der Torhüter Christopher Smith neuer Jugendleiter und versucht, diesen zuletzt brachliegenden Bereich neu aufzubauen.

„Wir haben einen großen Schnitt gemacht, aber wir sind alle motiviert für die anstehenden Aufgaben – und das sportliche Ziel für die Erste ist natürlich der sofortige Wiederaufstieg“, sagt Wipperfürth. Zustande bringen soll jenen der neue Trainer Achim Häusler, der zuletzt sechs Jahre lang für den TSV Grafenau im Kreis Böblingen verantwortlich war, davon fünf ebenfalls in der Kreisliga A. „Er hat sich selbst bei uns angeboten. Der Anfang war schon sehr vielversprechend; er ist ein guter Kommunikator“, sagt Wipperfürth, der durchklingen lässt, dass es in dieser Hinsicht seit dem Ausstieg des langjährigen Spielertrainers Max Uhlenberg vor zwei Jahren nicht mehr optimal funktioniert habe.

Immerhin: Mit Ausnahme von Robin Köberle (Umzug nach Hessen) sind alle Leistungsträger geblieben. Und im Angreifer Valentin Loparco ist ein wertvoller Akteur zu den Grün-Weißen zurückgekehrt. „Mit Hoffeld, Sillenbuch und Rohr gibt es starke Konkurrenz, aber wir wollen am Ende ganz vorne stehen“, sagt Wipperfürth.

Zugänge: Fabius Siedler (SGM Gruol/Erlaheim), Niklas Bruder (SV Altschweier), Valentin Loparco (MTV Stuttgart II), Max Koschmieder (TSV Eningen), Julian Hansen.

Abgänge: Willi Saubert (TSV Mühlhausen), Jan Bzullak, Jonas Lachnit (beide Karriereende), Robin Köberle (Concordia Eschersheim).

Trainer: Achim Häusler (pausierte/zuletzt TSV Grafenau) für Milos Pojic.

Saisonziel: Wiederaufstieg (Platzierung in der vergangenen Saison: 14. Bezirksliga).

Meistertipp: ABV Stuttgart.

Auftaktspiel: auswärts beim TSV Rohr, (Sonntag 31. August, 15 Uhr).

GFV Ermis Metanastis Stuttgart

Zwei Jahre sind vergangen, seit sich die Cannstatter Griechen als Absteiger aus der Bezirksliga verabschiedet haben. Es folgten die Abschlussplätze neun und vier in der Kreisliga A, zuletzt also ein klarer Aufwärtstrend. Wer nun allerdings glaubt, bei Ermis gäbe es eine große Eile für die Rückkehr nach oben, der liegt falsch: „Unser Saisonziel ist es, schönen Fußball zu spielen. Wenn es von den Punkten reichen sollte, um vorne mitzumischen, ist das schön, wenn nicht, geht die Welt für uns auch nicht unter“, sagt der Vereinschef Panagiotis Moutas.

Am Start sind die Seinen mit einem neuen Trainer: Der 32 Jahre alte Jetmir Fetai war zuletzt für die Reserve des Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Bezirksliga Enz/Murr zuständig. Er ersetzt das Duo Dimostenis Demos und Kiriakos Stoitsis, die eine Fußballpause einlegen (Demos) beziehungsweise sich in den Ruhestand verabschiedet haben (Stoitsis). „Unser neuer Trainer ist jung, motiviert und engagiert. Was wollen wir mehr?“, sagt Moutas.

Klären muss der neue Coach in jedem Fall die Frage nach dem Stammkeeper. Auf dieser Position gibt es nach dem Abgang von Christos Vergos einen Dreikampf. Beteiligt: die bisherige Nummer zwei Christos Cechagias, der Neuzugang Petros Galliopoulos und der Rückkehrer Antonios Tsiouralis. „Ich sehe im Moment Tsiouralis knapp vorne, aber das kann sich noch in jede Richtung entwickeln“, sagt Moutas. Viel wichtiger ist für ihn, wie Ermis in dieser Saison mehr als die „nur“ 73 Tore aus der vergangenen Saison erzielt (Büsnau und Hoffeld lagen über 100). „Unsere Chancenverwertung war eine Katastrophe. Wir hätten auch locker dreistellig sein müssen“, sagt Moutas. Die Generalprobe am vergangenen Wochenende hat in dieser Hinsicht schon gut geklappt: Gegen den B-Ligisten SV Özvatan gab es ein 14:1.

Zugänge: Silvio Tsiapi (VfL Stuttgart), Athanasios Tollis, Vincenzo Grillo (beide Sportvg Feuerbach II), Antonios Tsiouralis (TV 89 Zuffenhausen), Aslan Sakoli (Reka Stuttgart), Semir Epple (TSV Kohlberg), Alexandros Dallas (PSV Stuttgart), Andreas Kourou (SG Untertürkheim).

Abgänge: Thomas Koukos (1. FC Hohenacker), Stanislaw Pirozhenko (SV Prag Stuttgart), Christos Vergos, Rafail Stavridis (beide Anagennisis Schorndorf), Tugrul Yalman (SSV Zuffenhausen).

Trainer: Jetmir Fetai (pausierte/zuletzt FSV 08 Bietigheim-Bissingen II) für Dimostenis Demos und Kiriakos Stoitsis (beide Fußballpause).

Saisonziel: schönen Fußball spielen (Platzierung vergangene Saison: 4.)

Meistertipp: SV Sillenbuch, SV Hoffeld.

Auftaktspiel: zuhause gegen Spvgg Stetten (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

SV Vaihingen II

Zehn Jahre ist es her, seit letztmals eine zweite Mannschaft des SV Vaihingen in der Kreisliga A aktiv war. Seitdem war in den meisten Spielzeiten der Wiederaufstieg das Ziel, dreimal wurde er nur knapp verpasst. Nun ist die Bezirksliga-Reserve endlich wieder „oben“ und hat gleich eine Duftmarke gesetzt: Im Bezirkspokal wurde der SV Bonlanden, einer der Favoriten in der Bezirksliga, mit 3:2 aus dem Wettbewerb gekegelt. Ein toller Pflichtspieleinstand also für Oliver Heringhaus, der mit Unterstützung seines Kickerkollegen Jean-Jacques Ebongue das Amt des Spielertrainers vom aus zeitlichen Gründen ausgeschiedenen Meistercoach Christian Rieger übernommen hat. Doch bleibt der neue Coach vorsichtig. „Unser Ziel muss es sein, uns schnellstmöglich an den Fußball in der Kreisliga A zu gewöhnen und dort richtig anzukommen“, sagt er. Mit dem Klassenverbleib wäre er am Saisonende deshalb absolut zufrieden. Mehr ist derzeit kein Thema.

Vergangene Saison gab es beim Meister der B-3-Staffel an den Spieltagen eine regelrechte Drehtüre. Insgesamt 42 Akteure hatten mindestens einen Einsatz. Diesmal soll ein 26-Mann-Kader ausreichen. Hinzu kommen eventuelle Rekonvaleszenten aus der „Ersten“, die nach Verletzungen über das Kreisliga A-Team wieder aufgebaut werden sollen.

Unter den Zugängen sticht der reaktivierte Tom Irion (24) heraus. Der ehemalige Jugend-Bundesligaspieler der Stuttgarter Kickers hat zuletzt eine dreijährige Fußballpause eingelegt. Derweil steigen der mit Landesliga-Erfahrung ausgestattete Student Flavio Graef vom unterfränkischen TSV Abtswind und Elias Koch (SV Wachbach) per Zweitlizenz ein.

Zugänge: Dorian Tank (eigene erste Mannschaft), Christian Janjis, Mathias Schumacher-Restrepo, Tom Irion (alle Wiedereinstieg nach Fußballpausen/zuvor SV Vaihingen), Marcel Kousol (TSV Rohr), Simon Straub (SV Meßkirch 04), Elias Koch (SV Wachbach), Flavio Graef (TSV Abtswind).

Abgänge: Joseph Osawe, Nils Schoppmeier (bei beiden Ziel unbekannt).

Spielertrainer: Oliver Heringhaus (bisher nur Spieler) für Christian Rieger (pausiert).

Saisonziel: Klassenverbleib (Platzierung in der vergangenen Saison: 1. Kreisliga B, Staffel 3).

Meistertipp: SV Hoffeld, SV Sillenbuch.

Auftaktspiel: auswärts beim SV Sillenbuch (Sonntag, 31. August, 15.30 Uhr).

KF Kosova Bernhausen

Zweieinhalb Monate sind vergangen, seit die Fußballer von Kosova Bernhausen den vermutlich größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert haben: Damit ist nicht etwa der souveräne Gewinn des Meistertitels in der Staffel 4 der Kreisliga B und die damit verbundene Rückkehr in die A-Klasse gemeint. Vielmehr haben die Filderstädter den „Erdinger Meister-Cup“ in Bellenberg gewonnen, das jährlich stattfindende Saisonabschlussturnier der aktuellen Meister aus dem württembergischen Verbandsgebiet. Dabei ließ Kosova 35 Teams hinter sich, darunter unter anderem den Landesliga-Champion TSV Weilimdorf und den Oberliga-Titelträger SG Sonnenhof Großaspach.

„Das nehmen wir genauso gerne als Motivation mit in die neue Runde wie die 146 Tore, die wir in 26 Spielen der vergangenen Saison geschossen haben“, sagt der Trainer Shefki Gjuraj. Mit dem reinen Klassenverbleib will sich der selbstbewusste Wiederaufsteiger vom Fleinsbach auch gar nicht begnügen. „Unter den ersten fünf wollen und können wir schon mitmischen“, sagt der Coach, der keinen einzigen Abgang aus dem Meisterteam beklagen muss. Alle Akteure wurden gehalten, darunter auch die vier besten Torschützen, die zusammen 80-mal getroffen haben: Ajet Shatrolli (23 Tore), Elvir Gashi (20), Endi Ramadani (20) und Leke Babaj (17). Und dennoch hätte Gjuraj, der in den ersten vier Wochen auf seinen Kapitän Xhevdet Sharolli (Kapselriss im Fuß) verzichten muss, gerne noch einen Stürmer verpflichtet, weil bis auf dessen Bruder Ajet die anderen drei Torjäger alle im Mittelfeld zuhause sind.

In der Vorbereitung hat besonders der Youngster Albion Sylai (20) überzeugt, der von der Spvgg Möhringen nach Bernhausen gewechselt ist. Gjuraj sagt: „Ein guter, talentierter Junge. Ich habe schon ein paar Einzeltrainings mit ihm gemacht, um ihn noch besser zu machen.“

Zugänge: Ardian Aliu, Dardan Aliu (beide TSV Wolfschlugen), Artian Sylaj (MTV Stuttgart), Albion Sylaj (Junioren Spvgg Möhringen Jugend), Besart Veseli (Wiedereinstieg nach Fußballpause).

Abgänge: – .

Trainer: Shefki Gjuraj (seit Juli 2024).

Saisonziel: vorne mitspielen (Platzierung in der vergangenen Saison: 1. Kreisliga B, Staffel 4).

Meistertipp: SV Sillenbuch.

Auftaktspiel: auswärts beim SV Hoffeld (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).