Saisonvorschau, Teil vier: FSV Waldebene Ost, FV Germania Degerloch und TV Kemnat – mit Blick auf einen 17-jährigen Hoffnungsträger und einen Aufsteiger mit brüderlichem Doppel-Wumms.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am Sonntag rollt der Ball in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung, und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem vierten Teil: FSV Waldebene Stuttgart-Ost, FV Germania Degerloch und TV Kemnat.