Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nach wildem Schlagabtausch: erneute Wende an der Tabellenspitze

Nach wildem Schlagabtausch: erneute Wende an der Tabellenspitze

1 Der Kapitän Sebastian Lenhardt war der überragende Mann beim Büsnauer Sieg gegen den MK Makedonija Stuttgart. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Das Kellerkind TSV Heumaden stürzt den Überraschungsersten SV Hoffeld. Nun ist der TSV Jahn Büsnau wieder obenauf. Andernorts wehrt der Torhüter gleich zwei Elfmeter ab.











Link kopiert



Das muntere Wechselspiel an der Tabellenspitze der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen geht weiter. Nach einem Ausrutscher des SV Hoffeld hat am Sonntag der TSV Jahn Büsnau wieder den Platz an der Sonne übernommen. Büsnau, Hoffeld, Sillenbuch – zwei Spieltage vor Rundenschluss bleibt es ein heißer Dreikampf um den Meistertitel.