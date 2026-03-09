Sowohl im Heimspiel der Griechen als auch in Rohr gibt es turbulente Nachspielzeiten. Derweil hilft beim ABV Stuttgart ein Donnerwetter und hält der Hoffelder Erfolgslauf an.
Zwei Nachspielzeittreffer in der Heimpartie von Ermis Metanastis, zwei Nachspielzeittreffer in Rohr – vor allem damit ist es in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen ein wilder 17. Spieltag geworden. Tabellenführer mit unverändertem Fünf-Punkte-Vorsprung bleibt der FSV Waldebene Stuttgart-Ost, dem gegen das Schlusslicht 15 gute Minuten reichten. Der Blick auf alle Begegnungen vom Sonntag.