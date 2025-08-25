Saisonvorschau, Teil drei: SV Hoffeld, TSV Rohr und MK Makedonija Stuttgart. Drei Teams, die vordere Plätze anpeilen – eines von ihnen sogar ohne Wenn und Aber den Aufstieg.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am 31. August rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung, und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem dritten Teil: SV Hoffeld, TSV Rohr und MK Makedonija Stuttgart.