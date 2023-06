1 Der Kosova-Torhüter Daniel Rafeh streckt sich vergebens. Fabian Schöck trifft für den Gegner SV Sillenbuch. Doch bekommt die Begegnung nun noch ein Nachspiel? Foto: Günter Bergmann

Zum Saisonauftakt in der Staffel 2 lassen es die Angreifer ordentlich scheppern. In den acht Spielen fallen 51 Treffer. Überschattet wird die Siegfreude beim FSV Waldebene Ost und dem SV Sillenbuch.









51 Treffer in acht Partien – damit ist den Angreifern der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, ein wahrer Traumstart in die neue Saison gelungen. Eine Torflut zum Auftakt, nach welchem die beiden Bezirksliga-Absteiger Spvgg Möhringen und SV Sillenbuch an der Tabellenspitze thronen. Auf Sillenbucher Seite wird der Erfolg allerdings durch einen Disput mit dem Gegner überschattet. Und auch bei der Mannschaft, die am häufigsten einnetzte, will keine wirkliche Freude aufkommen. Der Grund: die schwere Verletzung eines Leistungsträgers.