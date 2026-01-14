Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Halbzeitmeister trotz Topspieler-Rauswurf

Ein Wechsel sorgt für Zündstoff beim FSV Waldebene Stuttgart-Ost. Bei den Sportfreunden Stuttgart wird der Trainerstuhl zum Schleudersitz und in einem Spiel fallen gleich 15 Tore.
Titelkampf Die heißesten Anwärter auf den Titel sind nach den ersten 15 Spielen der FSV Waldebene Stuttgart-Ost und der ABV Stuttgart. Letzterer hatte als Bezirksliga-Absteiger vor der Saison offensiv den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgerufen. Die Hinrunde beendete das Team von Trainer Achim Häusler mit 31 Punkten auf dem zweiten Platz. „Wir stehen punktemäßig gut da, und auch die Rolle des Jägers gefällt uns ganz gut“, sagt der Coach. Das Ziel sei aber weiterhin Rang eins. Im Rückblick wurmen ihn die beiden Spiele gegen die Kellerkinder Heumaden (1:2) und Sportfreunde Stuttgart (1:1). „Am Ende sind es die Punkte, die uns zur Herbstmeisterschaft fehlen“, sagt Häusler. Tatsächlich haben die Degerlocher drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FSV Waldebene Stuttgart-Ost. Hinzu kommt, dass der ABV das Gipfeltreffen völlig in den Sand setzte. Bei der 0:5-Niederlage war Häuslers Team weit von seinem Leistungsmaximum entfernt. „Das spornt uns für die Rückrunde an, weil das Spiel letztlich zu deutlich und unglücklich war“, sagt der Trainer.