Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Glanzmoment des Ermis-Co-Trainers vor der Winterpause

Qendrim Pira sichert seinem GFV Ermis Metanastis Stuttgart mit seinem Tor den Sieg gegen den Aufsteiger SV Vaihingen II. Der Trainer der Gastgeber zieht ein erstes Fazit.

Frühzeitig in die Winterpause: Der SV Vahingen II und der GFV Ermis Metanastis Stuttgart haben bereits an diesem Donnerstag ihr letztes Spiel in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen in diesem Kalenderjahr bestritten. Bei frostigen Temperaturen setzte sich der GFV Ermis Metanastis Stuttgart mit 2:1 gegen den Aufsteiger durch.

„Es war kein atemberaubendes Spiel“, sagt der Ermis-Trainer Jetmir Fetai. Der gefrorene und dadurch rutschige Rasen machte es beiden Mannschaften schwer, ein ordentliches Spiel aufzuziehen. Zudem gingen die Gäste ersatzgeschwächt in die Partie. „Wir mussten etwas abwartender in die Partie gehen als gewohnt“, sagt Fetai. Den ersten richtigen Fehler der Gastgeber bestraften die Griechen dann jedoch. Semir Epple erzielte in der 20. Minute das 1:0. In der zweiten Hälfte erhöhte der eingewechselte spielende Co-Trainer Qendrim Pira mit seinem ersten Ballkontakt auf 2:0. „Es war seine ‚Time to shine’“, sagt Fetai und lacht. Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart steht damit vorerst auf dem siebten Tabellenplatz. Am Samstag und Sonntag können die anderen Mannschaften nachziehen.

Die Vaihinger bissen sich am Donnerstagabend an der guten Defensive der Gäste die Zähne aus. „Zudem haben sie aus sehr wenig viel gemacht“, berichtet der Spielertrainer Oliver Heringhaus. Sein Team dagegen wurde nur durch Standards so richtig gefährlich. So wie beim direkt verwandelten Freistoß von Topscorer Tom Irion. Letztlich zu wenig, um weitere Punkte zu sammeln. Damit beendet der Aufsteiger die Hinrunde sicher auf dem 11. Rang. „Es war erwartungsgemäß schwierig für uns“, sagt Heringhaus. Nachdem die Aufstiegseuphorie verflogen war, tat sich die Mannschaft in der ausgeglichenen Liga schwer. „Hier wird jeder Fehler bestraft“, weiß der Spielertrainer.

Am 1. März treffen beide Mannschaften zum Auftakt der Rückrunde erneut aufeinander.

SV Vaihingen II – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:2

Tore: 0:1 Epple (20.), 0:2 Pira (68.), 1:2 Irion (83.).

Besonderes: –