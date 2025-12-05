Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Glanzmoment des Ermis-Co-Trainers vor der Winterpause

Qendrim Pira sichert seinem GFV Ermis Metanastis Stuttgart mit seinem Tor den Sieg gegen den Aufsteiger SV Vaihingen II. Der Trainer der Gastgeber zieht ein erstes Fazit.
Frühzeitig in die Winterpause: Der SV Vahingen II und der GFV Ermis Metanastis Stuttgart haben bereits an diesem Donnerstag ihr letztes Spiel in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen in diesem Kalenderjahr bestritten. Bei frostigen Temperaturen setzte sich der GFV Ermis Metanastis Stuttgart mit 2:1 gegen den Aufsteiger durch.