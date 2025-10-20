Der achte Spieltag hat eine Strafstoß-Flut gebracht. Im Spitzenspiel siegt der ABV Stuttgart knapp. Ein Fußballchef attestiert seinem Team einen „erbärmlichen Auftritt“.
Gleich elfmal haben die Schiedsrichter am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga-A-Staffel 2 auf den Elfmeterpunkt gezeigt. Doch nur acht der Strafstöße führten zu Toren, was überwiegend an überragenden Torhütern lag. Zudem mussten vier Spieler nach Platzverweisen vorzeitig unter die Dusche. Der Blick auf alle Begegnungen vom Sonntag.