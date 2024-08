Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, vor dem Start: Drei heiße Titelkandidaten und einige in Lauerstellung

1 Thorben-Yanick Nallinger (rechts) und der TV89 Zuffenhausen zählen für die Konkurrenz zu den Topfavoriten auf den Titel. Foto: Günter Bergmann

Die Lage der Liga vor dem Start der Kreisliga A, Staffel 1 an diesem Sonntag: Wie ist die Stimmung vor dem Auftakt, wer sind die Topfavoriten auf den Titel und was sagt die Konkurrenz?











Es ist so weit: Am morgigen Sonntag, 1. September, rollt der Ball wieder in der Kreisliga A. Neben einem regen Transfergeschehen hat sich in diesem Sommer auch organisatorisch einiges getan. Die Bezirksreform ist vollzogen, aus dem Bezirk Stuttgart wird Stuttgart/Böblingen, die Böblinger Teams spielen – mit einer Ausnahme – in der neuen dritten Staffel der Kreisliga A. Die Staffel 1 hat sich indes vergrößert: statt den 15 Teams der vergangenen Saison laufen wieder 16 Mannschaften auf. Damit feiert auch die Relegation ihr Comeback. In altbekannter Manier spielt der Tabellenzweite um den Aufstieg, vermutlich der Viertletzte um den Klassenverbleib.