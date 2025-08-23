Saisonvorschau, Teil drei: Türkspor Stuttgart, TSV Uhlbach und SportKultur Stuttgart. Eine neue Ära bei Türkspor? Indes gibt es bei Uhlbach und dem Aufsteiger Unruhe an der Seitenlinie.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am 31. August rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften genauer unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem dritten Teil: Türkspor Stuttgart, TSV Uhlbach und SportKultur Stuttgart.