Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Türkspor gewinnt Hitzeduell – doch es droht Punktverlust

1 Steuerte beim zwischenzeitlichen 3:0 die Vorlage bei: Haris Vrabac (rechts). Foto: Günter Bergmann

Der Tabellenvize siegt in einem ruppigen Nachholspiel gegen die SG West. Indes könnte die vorherige Partie noch ein bitteres Nachspiel haben.











Für Türkspor, den Tabellenvize der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, kommt es in den vergangenen Wochen knüppeldick: Der Spitzenplatz ist futsch, bei Ausnahmespieler Daniel Bosnjak bestätigte sich jüngst der Verdacht auf einen Kreuzbandriss aus dem Spiel gegen den TV89 Zuffenhausen – und jetzt hat Türkspor auch noch rechtlichen Ärger am Hals. Da droht der 3:2-Sieg im Nachholspiel am Donnerstagabend bei der SG West unterzugehen. Mit dem Dreipünkter rehabilitierten sich die Roten für den Punktverlust im vorigen Duell mit den erwähnten Zuffenhausenern. 2:2 endete die Partie am vergangenen Wochenende – doch das Ergebnis wackelt.