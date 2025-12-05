Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Torwart trifft in der Nachspielzeit – Hoffnungsschimmer für Schlusslicht

In einer vorgezogenen Partie des 15. Spieltags ringt der Tabellenletzte TB Untertürkheim der SG Weilimdorf einen Punkt ab – dank eines ungewöhnlichen Torschützen.
Der TB Untertürkheim geht mit einem späten Erfolgserlebnis in die Winterpause. Bei der favorisierten SG Weilimdorf hat sich das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, am Donnerstagabend ein 3:3-Unentschieden erkämpft. Ausgerechnet Michael Höschele avancierte in der vorgezogenen Partie des 15. Spieltags zum umjubelten Helden des Tabellenletzten. Dem Aushilfskeeper – normalerweise ein Feldspieler – gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer.