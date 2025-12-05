Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Torwart trifft in der Nachspielzeit – Hoffnungsschimmer für Schlusslicht

In einer vorgezogenen Partie des 15. Spieltags ringt der Tabellenletzte TB Untertürkheim der SG Weilimdorf einen Punkt ab – dank eines ungewöhnlichen Torschützen.

Der TB Untertürkheim geht mit einem späten Erfolgserlebnis in die Winterpause. Bei der favorisierten SG Weilimdorf hat sich das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, am Donnerstagabend ein 3:3-Unentschieden erkämpft. Ausgerechnet Michael Höschele avancierte in der vorgezogenen Partie des 15. Spieltags zum umjubelten Helden des Tabellenletzten. Dem Aushilfskeeper – normalerweise ein Feldspieler – gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer.

„Untertürkheim hat sich das Unentschieden verdient, weil die sich voll reingehängt haben“, lobt Weilimdorf-Coach Tilmann Janik den Gegner. Dieser hatte schon vor dem Last-Minute-Ausgleich Moral bewiesen und sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand wieder ins Spiel gekämpft. Und das, obwohl Untertürkheim wegen eines Platzverweis für Luis Carlos Mendes Ferraz ab der 71. Minute in Unterzahl agieren musste. Der Lohn für den hohen Aufwand: Fatih Galips Tor zum 2:2 wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit.

Versöhnliches Hinrundenende bei Untertürkheim

Doch der nächste Rückschlag für die in dieser Saison schwer gebeutelten Untertürkheimer folgte prompt. Joker Shawn Christiansen erzielte unmittelbar nach dem 2:2 die erneute Führung für Weilimdorf. Allerdings sollte dies nicht die letzte dramatische Wendung des Spiels bleiben. Mit dem Mut der Verzweiflung warf Untertürkheim noch einmal alles nach vorne. Vor einem Freistoß von der Mittellinie hielt es auch Höschele nicht mehr in seinem Kasten. Und tatsächlich: Der Ball landete beim aufgerückten Torhüter, der ihn schließlich über die Linie drückte.

Nun steht zwar fest, dass der TBU am Tabellenende überwintert. Doch immerhin sorgte Höscheles großer Auftritt zum Abschluss einer enttäuschenden Hinrunde für den zweiten Punktgewinn in Folge – womöglich ein Hoffnungsschimmer?

Weilimdorf geht mit Dämpfer in die Pause

Genau umgekehrt ist die Gefühlslage bei Weilimdorf. Janik spricht von einem Rückschlag und kritisiert: „Wir waren hinten unaufmerksam und vorne verschwenderisch“. Seine Spieler hätten den Tabellenletzten wohl unbewusst unterschätzt, insbesondere nach Führung und Überzahl, fügt Janik hinzu.

Der herbe Dämpfer trübt laut dem Trainer den Blick auf eine „insgesamt starke Hinrunde“. Denn durch die zwei verspielten Punkte gegen Untertürkheim müsse man nun wohl nach oben abreißen lassen. Sollte der TSV Münster am Sonntag wie erwartet sein Heimspiel gegen den SSV Zuffenhausen gewinnen, würde Weilimdorf mit sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei in die Rückrunde starten.

SG Weilimdorf – TB Untertürkheim 3:3

Tore: 1:0 Gaxherri (42., Foulelfmeter), 2:0 Bruckner (54.), 2:1 Puppa (64.), 2:2 Galip (86.), 3:2 Christiansen (88.), 3:3 Höschele (90.+3).

Besonderes: Gelb-Rot für Mendes Ferraz (Untertürkheim/71.)