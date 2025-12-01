Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spitzenteam-Klatsche, ein Traumtor-Doppelpacker und kein Novemberblues

Türkspor geht in Uhlbach unter, Zazenhausen überrascht im Derby und ein Prag-Spieler gibt sich mit nur einem Traumtor nicht zufrieden.
Der 14. Spieltag wirbelt die Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, durcheinander. Münster schwingt sich nach einem Patzer von Türkspor zum ersten Beograd-Verfolger auf. Dahinter verdrängt die SG Weilimdorf die Sportvg Feuerbach von Platz vier. Und im Tabellenkeller holt Zazenhausen ausgerechnet gegen einen formstarken Derbygegner wichtige Punkte.