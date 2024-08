Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, Saisonvorschau: Unterschätzter Meisterfavorit? OFK Beograd mit Transfer-Kampfansage

1 Einst Regional- und Verbandsliga, nun Kreisliga A beim OFK Beograd Stuttgart: Bogdan Rangelov (links). Foto: Archiv Günter Bergmann

Teil fünf zur Staffel 1: OFK Beograd, TV Zazenhausen, SG Stuttgart-West und TB Untertürkheim. Der serbische Club holt unteranderem einen ehemaligen Sturmpartner von Luka Jović, der TV Zazenhausen fängt bei null an, im Stuttgarter Westen will man „bewussten Fußball“ spielen und bei den Untertürkheimern von einer Geheimfavoritenrolle nichts wissen.











Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt. An diesem Sonntag beginnt in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A die neue Saison. Bis dahin blicken wir auf die Ausgangslage bei den 16 Mannschaften. Was ist auf dem Transfermarkt passiert, wie lief die Vorbereitung, und wer hat welche Ziele? Heute in unserem fünften und letztem Teil: TB Untertürkheim, OFK Beograd Stuttgart, TV Zazenhausen und SG Stuttgart-West.