Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, Saisonvorschau: Aufsteiger verstärkt Kader mit zweitem 40-Tore-Mann

1 Der Weilimdorfer Torjäger Chrisowalandis Kugiumtzidis (links) erhält Unterstützung durch einen zweiten Schützenkönig. Foto: Günter Bergmann

Teil vier zur Staffel 1: die drei Aufsteiger SV Prag Stuttgart, SG Weilimdorf und MTV Stuttgart II, von denen einer nun auf gleich zwei Torschützenkönige bauen kann. Was das Trio indes eint: Die Vorfreude ist groß, der Erfahrungsschatz klein.











Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt. Am nächsten Sonntag beginnt in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A die neue Saison. Bis dahin blicken wir auf die Ausgangslage bei den 16 Mannschaften. Was ist auf dem Transfermarkt passiert, wie lief die Vorbereitung, und wer hat welche Ziele? Heute in unserem dritten Teil: SV Prag Stuttgart, SG Weilimdorf und MTV Stuttgart II.