Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Saisonvorschau: Ade „Vizekusen“? Der ASV Botnang will endlich zurück in die Bezirksliga

Ade „Vizekusen“? Der ASV Botnang will endlich zurück in die Bezirksliga

1 Klappt es dieses Mal? Der ASV Botnang (links Mirlind Kamberi) unternimmt den nächsten Anlauf in Richtung Bezirksliga. Foto: Günter Bergmann

Teil zwei zur Staffel 1: ASV Botnang, PSV Stuttgart und TSV Mühlhausen. Die Staffel verliert den „besten Innenverteidiger im Kreis Stuttgart“, der „ewige Dritte“ will wieder ganz oben mitmischen, während der Vorjahreszwölfte sich nach den Turbulenzen von zuletzt eine ruhige Saison wünscht.











Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt. Am 1. September beginnt in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A die neue Saison. Bis dahin blicken wir auf die Ausgangslage bei den 16 Mannschaften. Was ist auf dem Transfermarkt passiert, wie lief die Vorbereitung, und wer hat welche Ziele? Heute in unserem zweiten Teil: ASV Botnang, PSV Stuttgart und TSV Mühlhausen.