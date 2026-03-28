Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Markenzeichen Basecap und Jacky Cola

Angelo Nigro ist beim A-Kreisligisten TSV Münster zum Trainer der ersten Mannschaft befördert worden. Wer ist dieser Mann?
Es ist zwar keine 100-prozentige Sicherheit, Angelo Nigro zu finden, aber immerhin steigen die Chancen, wenn man nach einem Mann mit Basecap Ausschau hält. „Das ist so etwas wie sein Markenzeichen“, sagt Münsters Abteilungsleiter Benni Beck und ergänzt lachend: „Ohne kenne ich ihn fast gar nicht.“ Und so steht er auch während der Spiele am Seitenrand, der neue Trainer der Kreisliga-A1-Vertretung des TSV Münster, der in der vergangenen Woche ein erfolgreiches Debüt gefeiert hat.