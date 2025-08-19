Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Gelingt der „Wundertüte“ der große Wurf?

Saisonvorschau, Teil eins: SSV Zuffenhausen, TSV Münster und SV Prag Stuttgart. Ein Topstürmer wechselt die Seiten, und der Absteiger hat einen holprigen Sommer hinter sich.

Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am 31. August rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften genauer unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem ersten Teil: SSV Zuffenhausen, TSV Münster und SV Prag Stuttgart.

SSV Zuffenhausen

Wohin geht die Reise des SSV Zuffenhausen? Mit Blick auf die vergangene Saison scheint alles möglich. Nach einem Totalumbruch samt 23 Abgängen trumpfte das Team als „Wundertüte“ auf, schloss die Runde auf einem starken dritten Tabellenplatz ab – und scheiterte erst in der Aufstiegsrelegation gegen den Türkischen SV Herrenberg. Prompt zählen heuer große Teile der Konkurrenz die Kicker von der Hirschsprungallee zu den Favoriten auf die Meisterschaft. „Letztes Jahr waren wir der Underdog, aber jetzt haben sich die Rollen vertauscht“, sagt der Trainer Erhan Atici und fügt an: „Das sorgt natürlich für Druck.“ Wobei die Vorbereitung dürftig verlaufen ist: In den ersten vier Testspielen gab es drei Pleiten und ein Unentschieden. Atici gibt zu: „Die Stimmung ist nicht besonders gut, die Ergebnisse nagen am Gemüt der Spieler.“

Für den Coach sind die Resultate allerdings zweitrangig; vielmehr gelte es, auf dem Platz die neuerlichen Veränderungen im Kader zu kompensieren. „Es ist quasi die Fortsetzung des Umbruchs vom vorigen Jahr“, sagt Atici über die aktuell zehn Abgänge, denen elf Neuankömmlinge gegenüberstehen. Verzichten muss er fortan auf drei absolute Leistungsträger: Abdul Hakem Surasi Hamld, Rick Hachenbruch und Kingsley Banseka sind weg. Der Erstgenannte, in der vergangenen Saison mit 21 Toren und 14 Vorlagender Topstürmer, soll durch Erdem Akcan ersetzt werden. Der 34-Jährige verpasste mit Türkspor zuletzt auf der Zielgeraden die Meisterschaft und die Torjägerkrone (26 Treffer und 10 Vorlagen) und spielte bereits 2023/24 für die Zuffenhausener. Bei den Neuzugängen sticht zudem Orhun Öztürk heraus: Der 33-jährige Mittelfeldakteur kommt vom Bezirksligisten Dersimspor Ludwigsburg und sammelte mit TS Mosbach bereits Landesliga Erfahrung.

Auch wenn die Saison – ähnlich wie im Jahr zuvor – erneut unter ungewissen Vorzeichen steht, ist Atici optimistisch: „Wir wollen wieder im Konzert der Großen mitspielen.“

Zugänge: Erdem Akcan (Türkspor Stuttgart), Orhun Öztürk (Dersimspor Ludwigsburg), Sedad Köylü (SportKultur Stuttgart), Arda Zorlu (FC Stuttgart-Cannstatt), Batuhan Öztürkmen (Sportvg Feuerbach), Gökhan Öztürk (pausierte), Tugrul Yalman (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Surasi Hamann (ASV Botnang), Mustapha Kallo (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Patrick Löchner (TSV Münster), Zidane Dag (SC Stammheim).

Abgänge: Abdul Hakem Surasi Hamld (SG Weinstadt), Rick Hachenbruch (ASV Botnang), Sotoridis Okropiridis (TV Zazenhausen), Dennis Wagner (eigene zweite Mannschaft), Oliver Misiani, Ronald Amankuah-Gyamfi (bei beiden Ziel unbekannt), Samuel Kassaye (SV Vaihingen), Abdel Gebrezghi, Tamer Kadi, Kingsley Banseka (bei alle Fußballpause).

Trainer: Erhan Atici (seit Juni 2024).

Saisonziel: oben mitspielen (Platzierung in der vergangenen Saison: 3.).

Meistertipp: Sportvg Feuerbach.

Auftaktspiel: auswärts bei der SG Stuttgart-West (Sonntag, 31. August, 15.15 Uhr).

TSV Münster

Nach einem ereignisreichen Sommer dürften die Münsterer Verantwortlichen froh sein, wenn es wieder ums Sportliche geht. Zum einen sind da die 15 Abgänge zu nennen – so weit, so normal für den Neu-Trainer Uwe Braun: „Natürlich gibt es einen Umbruch, wenn man absteigt. Viele Spieler wollten den Weg in die Kreisliga nicht mitgehen“, sagt er. Mit den Offensivspielern Yücel-Emre Coskun und Marvin Haller verliert das Team unter anderem die beiden Kicker mit den meisten Saisonspielen der zurückliegenden Punkterunde (jeweils 30). Für Unruhe und Frust sorgte zum anderen der Personalwechsel an der Seitenlinie: Brauns Vorgänger, Andreas Contino, hatte nach der vergangenen Spielzeit dem Verein kurzerhand den Rücken gekehrt, obwohl seine Vertragsverlängerung erst zwei Wochen zuvor unter Dach und Fach gebracht worden war. Münster stand plötzlich ohne Trainer da.

Jetzt also Braun, der neben seiner Aufgabe als Sportlicher Leiter nun in doppelter Funktion tätig ist und in der Vergangenheit unter anderem den damaligen Bezirksligisten und neuen Staffelgegner TB Untertürkheim trainierte. Zum Contino-Aus will er sich nicht äußern; die Faktoren, die am Ende für den Abstieg aus der Bezirksliga sorgten, habe er aber ausgemacht: „Es sind viele gute Spieler, aber die Mannschaft war keine intakte Einheit.“ Zudem habe es Defizite im konditionellen Bereich gegeben. Bei beiden Problemzonen sieht Braun das Team auf einem guten Weg. Zumal jenes ohnehin keine schlechte Bezirksliga-Saison gespielt habe: „Mit 45 Punkten abzusteigen, das ist nicht normal.“

Verstärkt wurde der Kader unter anderem durch Marcel Janik vom Konkurrenten TB Untertürkheim, einen der wohl besten Keeper der Staffel. Braun ist sich sicher: „Wir müssen uns nicht verstecken. Als Bezirksliga-Absteiger gehören wir zu den Favoriten.“

Zugänge: Till Wyslich (SV Pattonville), Marko Sorgic, Marko Markovic (beide TV 89 Zuffenhausen), Marvin Kahrels (TSV Jahn Büsnau), Marcel Janik (TB Untertürkheim), Fabiano Gugjolli (Junioren SV Fellbach), Adrian Spring, Timo Bacani, Bent Andert (alle eigene Junioren), Stefano Zambito (VfR Süßen).

Abgänge: Benedikt Schulz, Elia Jannis Macrovassilis (beide TSV Steinhaldenfeld), Danny Dos Santos Rocha, Yücel-Emre Coskun (beide SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart), Luis Henke, Elias Mayr (beide SG Stuttgart-West), Marvin Haller (Spvgg Cannstatt), Kevin Sholabomi, Bernhard Kreis (beide SV Gebersheim), Antonio Stajdohar, Patrick Löchner (beide SSV Zuffenhausen), Mario Radic (VfL Stuttgart), Mate Herceg (Croatia Stuttgart), Oliver Olenschuk, Rene Weinhardt (beide Karriereende).

Trainer: Uwe Braun (bisher sportlicher Leiter im Verein, nun Doppelfunktion) für Andreas Contino (nun Co-Trainer beim TSV Ehningen).

Saisonziel: um den Aufstieg mitspielen (Platzierung in der vergangenen Saison: 13. Bezirksliga).

Meistertipp: Sportvg Feuerbach, Türkspor Stuttgart.

Auftaktspiel: zuhause gegen TSV Weilimdorf II (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).

SV Prag Stuttgart

Beim SV Prag betrachten die Verantwortlichen die vergangene Saison als Feuertaufe für das, was da noch kommen mag. „Wir haben das letzte Jahr gebraucht, um uns an den etwas härteren Herrenfußball zu gewöhnen“, konstatiert der Co-Trainer Linus Erl. Er führt aus: „Wir sind nach wie vor eine auffallend junge Mannschaft, aber hoffentlich diese Saison abgeklärter.“ Einen weiteren Makel sieht er bereits ausgebügelt: „Wir sind jetzt schon fitter als letzte Saison – da hatten wir kaum Luft für 90 Minuten.“ Eindrucksvoll unter Beweis stellten die Seinen den neugefundenen langen Atem beim rassigen 5:5 in der Vorbereitung gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Jahn Büsnau: Frederic Ruoff und Henry König verhinderten mit Treffern in der 88. und 90. Minute die Testspielpleite.

Mit dem frühen 1:0 auszeichnen konnte sich zudem Luis Westermann, der genauso wie Emil Klein als Verstärkung für die Flügelpositionen gekommen ist. Die weiteren Neuen: der Torwart Niklas Wegner, der bei der ersten Garde des GSV Pleidelsheim in der vergangenen Saison Landesliga-Luft schnupperte, und der 20-jährige Stanislaw Pirozhenko, ebenfalls für die Außenbahn eingeplant.

„Bei der Qualität der Mannschaft sind wir auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr, aber in der Breite sind wir besser besetzt“, ist sich Erl sicher. Einen Platz im oberen Tabellendrittel peilt das Team an, tunlichst vermieden werden soll eine erneute Verwicklung in den Abstiegskampf.

Schwer ist das Prager Auftaktprogramm. Die Mannschaft muss gleich gegen zwei Hochkaräter ran: erst bei Türkspor, dann zuhause gegen Beograd. „Zwischen null und sechs Punkten ist alles möglich. Die Gegner sind perfekt, um danach zu wissen, wo wir stehen“, sagt Erl.

Zugänge: Niklas Wegner (GSV Pleidelsheim II), Luis Westermann, Emil Klein (beide TSV Birkach II), Stanislaw Pirozhenko (GFV Ermis Metanastis Stuttgart).

Abgänge: Steven Acher (Auslandssemester).

Trainer: Frederik Bruder (seit Juli 2022).

Saisonziel: ein Platz im oberen Tabellendrittel (Platzierung in der vergangenen Saison: 10.).

Meistertipp: Sportvg Feuerbach.

Auftaktspiel: auswärts bei Türkspor Stuttgart (Sonntag, 31. August, 15 Uhr).