Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Gelingt der „Wundertüte“ der große Wurf?

Saisonvorschau, Teil eins: SSV Zuffenhausen, TSV Münster und SV Prag Stuttgart. Ein Topstürmer wechselt die Seiten, und der Absteiger hat einen holprigen Sommer hinter sich.
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am 31. August rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Bis dahin nehmen wir die 16 Mannschaften genauer unter die Lupe. Welche Veränderungen hat der Transfersommer gebracht, wie verlief die Vorbereitung und mit welchen Ambitionen gehen die Teams an den Start? Heute in unserem ersten Teil: SSV Zuffenhausen, TSV Münster und SV Prag Stuttgart.