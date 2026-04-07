Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Frust und Jubel im Keller garniert mit einem besonderen Biergenuss

Der 21. Spieltag am Ostermontag fand in der Kreisliga A, Staffel 1 Stuttgart/Böblingen dezimiert statt. Die Partie TV89 Zuffenhausen – TSV Mühlhausen wurde auf diesen Dienstag (19.30 Uhr), die Begegnung Sportvg Feurbach – TSV Uhlbach auf 16. April (19.30 Uhr) verlegt. Trotz nur sechs Spielen legten sich die Mannschaft viele „Eier“ gegenseitig ins Netz, insgesamt waren es 36.

Beograd Stuttgart – SC Stammheim 8:4 Wildes Spiel der Teams von beiden Enden der Tabelle. Während der Spitzenreiter Beograd schnell mit 3:0 führte, ließ sich das Schlusslicht aus Stammheim aber nicht hängen und kämpfte sich bis auf 2:3 heran. Bis zum 4:5 verkürzte der Gast immer wieder, dann wurde es eine klare Angelegenheit. „Immer, wenn es kritisch wurde, haben wir unseren Leichtsinn abgelegt und die individuellen Fehler abgestellt“, erklärt Beograds Coach Ratko Milic. Der Sieg sei hoch verdient gewesen, ein Kompliment aber auch an die Gäste: „Die geben nie auf.“ Mit drei Toren ragte einmal mehr Nikolai Lakovic heraus – er führt die Liga-Schützenliste nun mit 30 Toren weiter an.

Tore: 1:0 Rade Lazic (5.), 2:0 Lakovic (19.), 3:0 Babic (30.), 3:1 Rupp (39.), 3:2 Skourdoulis (41.), 4:2 David Lazic (45. + 2), 4:3 Palenfo (47.), 5:3 Dallas (56., Eigentor), 5:4 Schulze (68., Foulelfmeter), 6:4 Rade Lazic (72.), 7:4 Lakovic (75.), 8:4 Lakovic (86.).

Besonderes: –

TSV Weilimdorf II – Türkspor Stuttgart 2:7

Dem aktuellen Liga-Schützenkönig Nikolai Lakovic sind derweil Emir Dogansoy und Shkemb Miftari dicht auf den Fersen. Die beiden Türkspor-Toregaranten erzielten gegen Weilimdorf zwei beziehungsweise vier Treffer. Ihre Zähler stehen nun bei 27 und 23. Dementsprechend sagt auch Weilimdorfs Coach Jügen Zeyer: „Nach vorne ist Türkspor einfach nicht Kreisliga A, viel, viel zu gut.“ Dennoch war der Coach mit den Seinen, bei denen aufgrund von Urlaub, Krankheit und Verletzung sieben Spieler fehlten, sehr zufrieden. „ 60, 70 Minuten haben wir sie geärgert und den möglichen 3:3-Ausgleich, vergeben ausgerechnet von unserem Doppeltorschützen Denis Windhager, verpasst. Wer weiß, wie die Partie dann ausgegangen wäre.“

Auf Türkspor-Seite sah man das ganz anderes. „Das Ergebnis war lange knapper als der eigentliche Spielverlauf, wir schwächer als im Pokalspiel“, sagt Türkspor-Coach Memik Erdogan, „doch dieses Mal waren wir treffsicherer“. Zur Erinnerung: Vor knapp zwei Wochen unterlag Türkspor den Weilimdorfern mit 1:4 im Pokal, ärgerte sich damals, dass die Nord-Stuttgarter einige Akteure aus dem Kader ihres Verbandsliga-Teams im Aufgebot hatten. Wobei: „Wir hatten auch da genug Möglichkeiten zum Sieg, dieses Mal haben wir einfach besser gezielt“, so Erdogan, der sein Team seit einiger Zeit „immer besser in Form“ kommen sieht. Aus diesem Grund hat das Team vom Neckarpark den Kampf um den Aufstieg – sechs Punkte hinter Münster, acht hinter Spitzenreiter Beograd – auch noch lange nicht abgeschrieben.

Tore: 0:1 Dogansoy (16.), 1:1 Windhager (43., Foulelfmeter), 1:2 Miftari (45.), 1:3 Miftari (48.), 2:3 Windhager (57.), 2:4 Capar (70.), 2:5 Miftari (78.), 2:6 Dogansoy (80.), 2:7 Miftari (90. + 2).

Besonderes: –

TB Untertürkheim – SV Prag 1:3

Frederik Bruder konnte sich auf seinen Co-Trainer Henning Hofmeyer und seine Spieler verlassen. Diese sorgten im Verbund dafür, dass der Trainer des SV Prag einen ruhigen Restspieltag hatte. Der Chefcoach kam nämlich verspätet aus dem Osterurlaub zurück, traf erst zur zweiten Halbzeit am Gehrenwald ein. Doch da hatten seine Schützlinge unter Hofmeyers Anleitung das Geschehen bereits im Griff, durch Tore von zweimal Hugo Stojcic und Otis Raiser und dem 1:3-Anschlusstreffer der Hausherren von Rene Schmitt für recht beruhigende Verhältnisse gesorgt. „Die Jungs haben es allen Anschein nach in der ersten Hälfte auf dem kleinen, engen Kunstrasen sowie im zweiten Abschnitt gut gemacht und verdient gewonnen“, so die mitgeteilte und eigene Erkenntnis Bruders. Nach zwei Niederlagen in Serie sind die Prager damit wieder in die Erfolgspur eingebogen und haben wichtige Punkte gegen Abstieg gesammelt. Nicht verwunderlich für Bruder. Nach zuletzt ausnahmslos Topteams kam mit dem TBU die erste Mannschaft, „gegen die wir gute Siegchancen haben.“

Derweil hat der Drittletzte TBU – wie vor zwei Wochen gegen Mühlhausen (Pausen- und Endstand 0:4) – bereits in der ersten Hälfte ein Keller-Spiel so gut wie verloren. Zur Leistung seines Teams sagt TBU-Coach Michael Kienzle kurz: „Schlechter als gegen Mühlhausen.“ Damit haben es die Untertürkheimer erneut verpasst, bis auf drei Punkte zum Relegationsplatz aufzuschließen.

Tore: 0:1 Stojcic (1.), 0:2 Raiser (17.), 0:3 Stojcic (39.), 1:3 Schmitt (42.).

Besonderes:

TV Zazenhauen – TSV Münster 0:2

„Voller Sportplatz, guter Fußball von beiden Seiten und mit Münster ein verdienter Sieger“, so fasst Zazenhausens Coach Stefan Schuon die Partie zusammen und bekommt von seinem Amtskollegen Angelo Nigro keine Widerworte: „alles zutreffend“, bestätigt dieser. Schuon, der mehr als drei Jahre beim aktuellen Tabellenzweiten in Münster tätig war und mit dem Team aufgestiegen ist, ging personell „nicht All in“, wie er sagt. Einige angeschlagene Akteure durften pausieren, „schließlich kommen im Kampf gegen den Abstieg in den nächsten Wochen wichtige Spiele, bei denen wir uns mehr ausrechnen als gegen das Spitzenteam aus Münster“, sagt Schuon. So waren in Faris Cama, Mika Nethe und Tim Walter drei A-Jugendliche im Aufgebot, Erstgenannter gar in der Startelf. Trotz der erwarteten Gegner-Dominanz gab es auch Momente, in denen die Gastgeber hätten zuschlagen können. So vergaben nach dem frühen 0:1-Rückstand der Ex-Münsterer Jonathan Jaus, Sören Frank und Sinan Serve drei Hochkaräter zum möglichen Ausgleich.

Wobei besagter Rückstand aus Zazenhausener Sicht sehr unglücklich fiel – Ismet Alkan köpfte nach einem Eckball zum Gäste-1:0 nach sechs Minuten ein. Schuon: „Alle waren sich einig, dass das kein Eckball, sondern Abstoß war“. Nigro indes hat die Situation nicht genau gesehen, war zu weit weg vom „Tatort“. „Ich kann dazu nichts sagen, aber wenn es kein Eckball war, dann hatten wir Glück.“ Insgesamt war er mit dem Auftritt seiner Kicker zufrieden. „Spielerisch gut und dominant“, sagt er. Einziger Kritikpunkt: „Wir müssen mit einer höheren Führung als 1:0 in die Pause gehen, dann wäre die Partie schon durch gewesen.“ So blieb es noch etwas spannend, bis Außenverteidiger Alkan den Doppelpack schnürte.

Tore: 0:1 Alkan (6.), 0:2 Alkan (55.).

Besonderes: –

SG Weilimdorf – SSV Zuffenhausen 2:1

Eine schöne Verlagerung über das ganze Feld, den Ball gekonnt angenommen von Leon Üblacker und geflankt auf den eingewechselten Nikolai Marinovic. Letzterer ließ Zuffenhausens Schlussmann Marjan Tomasic per Kopf keine Chance und feierte. Sein Tor bedeutete in der Nachspielzeit den Lucky Punch für die Hausherren in einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Darüber waren sich beide Seiten einig. „Ein chancenarmes Spiel mit vielen Mittelfeldszenen“, sagt Weilimdorfs sportlicher Leiter Philip Baltsios und fügt an: „Ein Remis hätte dem Spielverlauf entsprochen.“ Ähnlich sah es auch Zuffenhausens Coach Nevzat Dursun: „Erste Halbzeit war Weilimdorf besser, in der zweiten wir. Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen.“ Die Gastgeber-Führung von Argon Gaxherri (32.) mit seinem 20. Saisontor glich Erdem Akcan per an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter aus. Doch den Schlusspunkt setzte bekanntlich Marinovic, bescherte seinem Team damit den vierten Sieg in Serie und die Festigung von Tabellenplatz vier. Zuffenhausen rangiert weiterhin gefahrenlos auf Tabellenplatz acht.

Tore: 1:0 Gaxherri (32.), 1:1 Akcan (83., Foulelfmeter), 2:1 Marinovic (90. +3).

Besonderes: -

SG West – SportKultur Stuttgart 4:2

„Oh ja, das Bier nach der Partie war ein besonderer Genuss, hat wohltuend geschmeckt“, sagt Wests spielender Trainer Benedikt Goos lachend. Grund: Die eigene Talfahrt von vier Pleiten wurde beendet. Und das völlig verdient, ist sich Goos sicher. Seine Mannschaft sei mit einer ganz anderen Körpersprache zur Sache gegangen, hätte nicht nur nach spielerischen Lösungen gesucht, sondern auch gekämpft und dem Gegner wenig gegönnt. „Außer den beiden Toren hatten sie noch eine Chance“, sagt er. Wobei der Vorletzte fast 70 Minuten lang ergebnistechnisch Schritt hielt, dann aber Denis Schmidt per Dropkick aus 30 Metern herrlich zum dritten Mal in der Partie die Gastgeber in Führung brachte. Zuvor machten dies bereits Andreas Papp und Luis Henke. Doch die SportKultur konnte diese Gegentreffer durch Yannik Badije und Elias Tweneboa noch kontern. Nicht so die Schmidt-Führung, die Anton Dilse kurz vor dem Abpfiff noch ausbaute.

Tore: 1:0 Papp, 1:1 Badje (24.), 2:1 Henke (39.), Tweneboa (49.), 3:2 Schmidt (69.), 4:2 Dilse (90.).

Besonderes:-