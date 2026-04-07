Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Frust und Jubel im Keller garniert mit einem besonderen Biergenuss

Türkspor Stuttgart revanchiert sich für die Pokalpleite, die SG West und der SV Prag atmen durch. Währenddessen wildes Spiel zwischen Schlusslicht und Spitze.
Der 21. Spieltag am Ostermontag fand in der Kreisliga A, Staffel 1 Stuttgart/Böblingen dezimiert statt. Die Partie TV89 Zuffenhausen – TSV Mühlhausen wurde auf diesen Dienstag (19.30 Uhr), die Begegnung Sportvg Feurbach – TSV Uhlbach auf 16. April (19.30 Uhr) verlegt. Trotz nur sechs Spielen legten sich die Mannschaft viele „Eier“ gegenseitig ins Netz, insgesamt waren es 36.