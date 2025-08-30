Saisonvorschau, letzter Teil: Wem trauen die 16 Vereine den Titel zu? Wie viele Clubs müssen in den Amateurkeller absteigen? Und warum liegt der Fokus auf den Trainern?
Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am Sonntag rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Doch wer sind die Titelaspiranten? Wie sieht es in Sachen Abstiegskampf aus und was gab es zusammenfassend sonst noch für außergewöhnliche Dinge? Aufklärung folgt in unserem sechsten und letzten Teil der Saisonvorschau.