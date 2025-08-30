Saisonvorschau, letzter Teil: Wem trauen die 16 Vereine den Titel zu? Wie viele Clubs müssen in den Amateurkeller absteigen? Und warum liegt der Fokus auf den Trainern?

Der Anpfiff rückt näher, die Spannung steigt: Am Sonntag rollt der Ball in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen erstmals wieder. Doch wer sind die Titelaspiranten? Wie sieht es in Sachen Abstiegskampf aus und was gab es zusammenfassend sonst noch für außergewöhnliche Dinge? Aufklärung folgt in unserem sechsten und letzten Teil der Saisonvorschau.

Meisterkandidat Nummer zwei ist der SSV Zuffenhausen. Achtmal wurden die Nord-Stuttgarter genannt, gefolgt vom nächsten Bezirksliga-Absteiger, dem TSV Münster mit sechs Nennungen. Der Vorjahresdritte aus Zuffenhausen kann dabei wieder auf die Hilfe von Erdem Akcay bauen. Nach einem einjährigen Gastspiel beim Klassenrivalen Türkspor Stuttgart (26 Treffer und 10 Vorlagen) kehrt der 34-Jährige wieder an die Hirschsprungallee zurück. Alles andere als eine Schwächung für das Team von Trainer Erhan Atici.

Die große Unbekannte der Staffel 1 dürfte der OFK Beograd Stuttgart sein, der viermal als Titelkandidat auftaucht, sich zudem selbst auch zu diesem Kreis zählt. Im Vorjahr fehlte der Mannschaft die Konstanz, um ganz vorne aufzutauchen. Dies soll nun unter anderem durch 13 Verpflichtungen und einen neuen Trainer – Sasa Aleksic – gelingen.

Und was ist mit Türkspor Stuttgart? Hat denn den „All-Time-Favorit“ niemand auf der Rechnung? Aber natürlich. In der Umfrage wurde das Team vom Neckarpark von der Konkurrenz fünfmal als kommender Meister genannt. Türkspor selbst übt sich – anders als in den Vorjahren üblich – in Zurückhaltung, will keine verrückten Dinge mehr machen, sprich die Mannschaft finanziell aufpäppeln. Freilich, diese Ansagen gab es schon häufiger, den Beweis blieb man am Neckarpark in der Vergangenheit aber schuldig. Dennoch steckt immer noch viel Potenzial im Team, unter anderem steht der Ex-Verbandsliga-Spieler und Ex-Calcio-Kapitän Ugur Capar noch im Aufgebot, ebenso wie der über die Jahre überragende Mittelfeldmann Daniel Bosnjak. Dieser wird aber noch einige Zeit zuschauen müssen, kuriert aktuell seinen Kreuzbandriss aus.

Nichtsdestotrotz hat der Vorjahresvize den Königstransfer getätigt. Alper Arslan ist zurück beim türkischen Club aus Cannstatt. Der Stürmer wechselte in der Spielzeit 2022/23 zum damaligen Landesligisten TSV Weilimdorf und erzielte in 24 Begegnungen 14 Tore, war Stammspieler. Letzteres gelang ihm beim SV Fellbach ganz und gar nicht. Sein Terrain war zu Verbands- und Oberligazeiten die Ersatzbank, ehe er während der abgelaufenen Runde zum mittlerweile wieder aus der Verbandsliga abgestiegen TSV Heimerdingen wechselte. Immerhin: In neun Partien traf er für Heimerdingen zweimal. Und nun geht es also für den 27-Jährigen gleich drei Klassen tiefer. Dort dürfen die Türkspor-Verantwortlichen auf zahlreiche Tore ihres Heimkehrers hoffen.

Und da wäre dann noch die SG Weilimdorf, die immerhin bei zwei Konkurrenten auf dem Meister-Zettel steht. Auch die SG hat etwas aufzuweisen, was selten so intensiv war wie vor dieser Runde: das fröhliche Trainertauschen. Ging es vor dieser Runde auf dem „Spieler-Transfermarkt“ eher wenig spektakulär zu, gab es keine Mega-Verpflichtungen, gilt dies keineswegs für das Trainerkarussell. Dieses war in Rekordbewegung, gab es auf den Trainerstühlen ein wohl selten dagewesenes Wechselspiel. Allein sieben der 16 Mannschaften gehen mit einem neuen Mann an der Seitenlinie in die Runde: der TSV Münster mit Uwe Braun, der TV Zazenhausen mit Stefan Schuon, der OFK Beograd mit Sasa Aleksic, der TV89 Zuffenhausen mit Umut Yürük, die Sportvg Feuerbach mit Sven Damnig, die SG Weilimdorf mit Bobby Ikeokwu. Und da wäre noch der TSV Uhlbach. Ein ganz spezieller Fall. Die Götzenberg-Kicker haben bereits einen Trainertausch vollzogen, bevor es überhaupt um Punkte gegangen ist. Die Verpflichtung des Trainerduos Daniel Denk und Harry Wolters stellte sich als Missverständnis heraus, die Zusammenarbeit wurde bereits nach sechs Wochen wieder beendet. Herausgekommen ist eine interne Lösung: Spieler Joshua Menger hat mit seinen 25 Jahren nun das Amt als Spielertrainer übernommen.

Wie viele Absteiger kann es geben?

Und wie sieht es im Tabellenkeller aus, wie viele Vereine müssen in dieser Spielzeit um ihre Kreisliga-A-Berechtigung zittern? Na ja, das hängt wieder einmal davon ab, was die Stuttgarter Vereine in den übergeordneten Ligen so zustande bekommen. Nur zwei Absteiger wird es geben, wenn keiner der acht Stuttgarter Teams aus der Bezirksliga runter muss. Erwischt es ein oder zwei Clubs, dann müssen drei Mannschaften in den Amateurkeller. Vier sind es sogar, wenn mindestens drei Stuttgarter Vertreter ihr Klassenziel eine Liga höher nicht erfüllen.

Alles nur Spekulation, die Wahrheit liegt wie immer auf dem Platz – und da zählt es ab diesem Sonntag